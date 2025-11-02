El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un endocrino mide el contorno del abdomen de un paciente en la consulta.

Un endocrino mide el contorno del abdomen de un paciente en la consulta. El Norte
Sanidad en Valladolid

Una 'calculadora' predice si una dieta tendrá éxito a partir de datos de personas con sobrepeso

Es una investigación de un trabajo de fin de máster en la Universidad de Valladolid, de acceso abierto, que permite al especialista afinar en el tratamiento y barajar fármacos o cirugía

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

El trabajo de un alumno de máster en Ingeniería Biomédica en la Universidad de Valladolid ha cuajado en un modelo predictivo que augura si una ... dieta calórica moderada en personas con sobrepeso tendrá éxito o fracasará y lo hace a través de una especie de 'calculadora' en la que se introducen variables y parámetros que figuran en la historia clínica del paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El proyecto de Poniente se licitará en 2026 y se diseñará la pasarela con Arroyo
  2. 2

    Avisa por el intento de suicidio de un familiar y descubre que ya no vive allí
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una oleada de robos en casas y negocios de Boecillo
  4. 4

    Suspendido el partido entre el UEMC y la Cultural y Deportiva Leonesa por las goteras al grito de Â¡fuera, fuera!
  5. 5 Detenido por agredir de un puñetazo a un menor en el paseo Juan de Austria
  6. 6

    Urbanismo busca inversores para crear un gran complejo cultural y recuperar la histórica azucarera Santa Victoria
  7. 7

    El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros
  8. 8 ¿Qué sabes de la Seminci? Del encierro de Brad Pitt en el hotel a Almodóvar empapelando Valladolid
  9. 9 Ilesos por centímetros tras quedar su coche atravesado por una valla en León
  10. 10 Detenido en Valladolid por usurpar la identidad de un bañezano de 70 años para conseguir 77.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una 'calculadora' predice si una dieta tendrá éxito a partir de datos de personas con sobrepeso