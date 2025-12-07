El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Reproducción por ordenador del meteorito que cayó hace 65 millones de años en el golfo de México y destruyó el 70% de las formas de vida, entre ellas, la de los dinosaurios. El Norte

Así fue la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios: «En un parpadeo, el planeta se sumió en el caos»

Capitán Swing publica 'Los últimos días de los dinosaurios', un trabajo divulgativo que fija un calendario sobre la extinción de los seres que dominaron la Tierra durante 160 millones de años

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:54

Comenta

«No hubo señales de advertencia ni sirenas de alarma primitivas que lanzasen un aviso para correr al refugio más cercano», dice Riley Black, escritora ... científica, paleontóloga aficionada, autora de artículos en 'National Geographic', 'Nature', 'Science'. «En un parpadeo, el planeta se vio sumido en el caos más absoluto», cuenta la divulgadora estadounidense en 'Los últimos días de los dinosaurios', un libro recién publicado por la editorial Capitán Swing y que ahonda en el contenido de 'Gigantes de la Patagonia', la exposición sobre la extinción de estos animales que hasta el 15 de marzo puede verse en el Museo de la Ciencia de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  2. 2 Suspendido el videomapping sobre la Controversia de Valladolid en la fachada de San Pablo
  3. 3

    Trasladado al hospital tras forcejear con un ladrón que intentó robarle en Delicias
  4. 4

    La Policía devuelve a una vecina de La Victoria una cartera que extravió hace cuatro años
  5. 5

    El accidente de un camión en Dueñas provoca importantes retenciones en la A-62
  6. 6

    Acor inicia la obra en Isabel la Católica para un gimnasio que abrirá las 24 horas
  7. 7

    «Es una alegría dar un premio así, que vean que en Pajarillos también pasan cosas buenas»
  8. 8 Localizada una pareja de mayores que se había perdido mientras recolectaba setas
  9. 9

    Culmina la conversión del antiguo edificio de oficinas Torre Ariza con 64 de los 70 pisos vendidos
  10. 10

    Anita Farma desmonta un hábito muy extendido: «Hay que lavar el cuero cabelludo, no el cabello»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así fue la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios: «En un parpadeo, el planeta se sumió en el caos»

Así fue la caída del meteorito que acabó con los dinosaurios: «En un parpadeo, el planeta se sumió en el caos»