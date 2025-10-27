El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento de una de las detenciones por parte de la Guardia Civil. El Norte

Valladolid

Cae una red que estafó 80.000 euros por redes sociales a un centenar de víctimas

La Guardia Civil identificó un entramado de cuentas bancarias en la capital vallisoletana utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero

Valladolid

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:41

La Guardia Civil, en el marco de la operación Talamineda, ha detenido a once personas, investigado a otras cinco y encausado judicialmente a cinco más por la comisión de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Todos los implicados formaban parte de una red dedicada a cometer estafas por internet, operando principalmente a través de redes sociales. Las primeras denuncias se recogieron en los puestos de Minas de Riotinto (Huelva) y Talavera de la Reina (Toledo). En ellas, las víctimas alertaban sobre perfiles falsos en plataformas sociales que simulaban pertenecer a una empresa de venta de muebles.

Detenido por robar una mochila a la clienta de una tienda del centro de Valladolid

Herida una septuagenaria en una colisión entre dos turismos en la A-62 en Tordesillas

Los estafadores publicaban imágenes falsas de productos y establecían contacto con los interesados a través de mensajería instantánea, haciéndose pasar por responsables del negocio. Tras ganarse su confianza, las víctimas realizaban pagos por transferencia, Bizum o ingreso directo en cuentas bancarias, sin recibir los productos ofertados y siendo posteriormente bloqueadas.

Con la investigación, se ha identificado un entramado de cuentas bancarias en Valladolid utilizadas para recibir los fondos fraudulentos y blanquear el dinero. Además, se ha conseguido desarticular completamente la organización criminal compuesta por 21 integrantes. Parte de ellos actuaban como «mulas económicas», facilitando el movimiento del dinero ilícito.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias, que han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Valladolid.

