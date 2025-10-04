Cae una red que estafó 23.600 euros a cuatro víctimas en Valladolid al duplicar su tarjeta SIM La Policía Nacional de la capital ha iniciado la investigación que ha terminado con el arresto de tres residentes en Madrid y Murcia

La Policía Nacional ha logrado esclarecer cuatro denuncias por estafa en la modalidad de 'SIM Swapping' ocurridas en la ciudad de Valladolid durante el verano de 2024, culminando con la detención de tres individuos residentes en Madrid y Murcia. La investigación fue liderada por el Grupo de Ciberdelincuencia de Valladolid que, tras recibir varias denuncias en distintas Comisarías de distrito, inició una intensa labor de análisis y seguimiento. Gracias a la colaboración con los grupos homólogos de Madrid y Murcia, se procedió a la imputación de los sospechosos por un delito de estafa y a su posterior localización y detención.

El fraude total ocasionado a las víctimas asciende a 23.600 euros, de los cuales se han logrado recuperar 10.000 euros gracias a la rápida intervención policial. El 'SIM Swapping' consiste en duplicar o transferir el número telefónico de una víctima a una tarjeta SIM controlada por los delincuentes. Esto les permite interceptar códigos de verificación enviados por SMS y acceder a cuentas bancarias, plataformas digitales y servicios personales.

Los detenidos empleaban técnicas de ingeniería social y phishing para obtener datos personales, haciéndose pasar por los titulares ante los operadores móviles para solicitar la portabilidad o reposición de la tarjeta SIM. Una vez obtenían el control del número, realizaban transferencias de dinero o compras de artículos de lujo, que luego vendían en el mercado de segunda mano.

Captadores de mulas

Las personas que titulan las cuentas bancarias receptoras del dinero de las víctimas, o recogen los artículos adquiridos, son conocidas como «mulas» y son colaboradores necesarios con este tipo de organizaciones delictivas al prestarse a abrir una cuenta bancaria o facilitar en las cuentas on-line su numeración y claves a otro miembro de la organización, recibiendo posteriormente el dinero de la víctima en la cuenta facilitada para inmediatamente disponer de él de la forma que le indique la organización, complicando su seguimiento del dinero a los investigadores e impidiendo la recuperación del dinero.

Estas personas son captadas de distintas formas: en algunas ocasiones físicamente por captadores de mulas que les ofrecen una cantidad de dinero por colaborar con la organización, en otras ocasiones a través de internet como por ejemplo a través de supuestas ofertas de empleo, recibiendo de repente un dinero por adelantado por un supuesto trabajo que en realidad no ha realizado. Los captadores de mulas suelen ser muy persistentes e incluso les ofrecen a las mulas que se queden con un porcentaje del dinero estafado en compensación a la colaboración prestada (entre un 5 y un 10 %).

La Policía Nacional recuerda que aquellas personas que reciban dinero inesperado o sean contactadas para colaborar deben acudir inmediatamente a la Comisaría más cercana, si colaboran con las autoridades, no se derivará responsabilidad penal alguna, en cambio, si siguen las instrucciones de la organización delictiva, podrían enfrentarse a penas de cárcel y multa.