El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los bomberos retiran ramas del árbol caído.

Los bomberos retiran ramas del árbol caído. R. Ucero

Valladolid

Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

Seis bomberos con una autoescala han retirado las ramas que suponían un riesgo para los viandantes y será el servicio municipal de Jardines el que retire finalmente el árbol

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Martes, 21 de octubre 2025, 22:29

Comenta

Un pino de grandes dimensiones ha caído en la tarde de este martes sobre la valla de la sede la escuela municipal de música Mariano ... de las Heras ubicada en un antiguo colegio de la calle Joaquín Velasco Martín, en Huerta del Rey. Por suerte, nadie resultó herido por la caída del árbol, pese a que en su trayectoria quedó sobre la acera de la citada vía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El tráiler atascado durante tres horas en el centro venía de Michelin y entró «por error» al fiarse del GPS
  2. 2 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  3. 3 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  4. 4

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  5. 5 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  6. 6

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  7. 7 Retiran el tráiler atascado durante tres horas en el centro de Valladolid
  8. 8 Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen
  9. 9

    La ayuda al alquiler en Castilla y León deja fuera viviendas de más de 550 euros al mes
  10. 10

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras