Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras

ValladolidCae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
Seis bomberos con una autoescala han retirado las ramas que suponían un riesgo para los viandantes y será el servicio municipal de Jardines el que retire finalmente el árbol
Valladolid
Martes, 21 de octubre 2025, 22:29
Un pino de grandes dimensiones ha caído en la tarde de este martes sobre la valla de la sede la escuela municipal de música Mariano ... de las Heras ubicada en un antiguo colegio de la calle Joaquín Velasco Martín, en Huerta del Rey. Por suerte, nadie resultó herido por la caída del árbol, pese a que en su trayectoria quedó sobre la acera de la citada vía.
Una llamada a las 17:22 horas alertó del suceso al servicio de emergencias 112 y hasta el lugar se desplazaron seis bomberos con una autoescala. Los efectivos que acudieron al aviso se encargaron de retirar las ramas que suponían un riesgo para los viandantes. Fuentes del parque de Bomberos explican que el servicio municipal de jardines será el que se encargue finalmente de retirar el árbol caído.
