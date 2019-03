El caché de Puente «El supuesto caché de Rosalía es el único que ha dado a conocer el alcalde, no los de los artistas que sí contrata» JOSÉ MARÍA CILLERO Martes, 26 marzo 2019, 10:43

Sostiene el escritor neoyorkino de literatura de ciencia ficción Samuel Ray Delany que «el amor construye puentes donde no los hay». Aseveración muy distinta a la que se podría aplicar al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien construye desamores donde no los había. El regidor vallisoletano, que encara la recta final de su primer cuatrienio al frente del Ayuntamiento de su ciudad aupado por el viento de cola de las encuestas, sigue exhibiendo una habilidad simpar para hacer amigos, apoyado casi siempre en su activa y autogestionada cuenta de Twitter.

Tras sus sonoros 'éxitos' en la búsqueda de charcos en los que entrar de lleno, de la que pueden dar cuenta desde la portavoz municipal de Ciudadanos Pilar Vicente a Javier Amoedo, pasando por todos lo territorios castellanos y leoneses que no sean Valladolid cuando ha ofrecido sus fórmulas para atajar la desploblación, ahora le ha tocado el turno a la industria musical, sección bolos en directo.cosa empezó el pasado viernes, cuando Puente desveló en su cuenta tuitera que la cantante de Nueva Jersey Gloria Gaynor se incorporaba al cartel de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de este año, al tiempo que respondía a la sugerencia de un tuitero que le preguntaba por la posibilidad de traer a Rosalía al escenario de la Plaza Mayor con un «Pide 500.000 €. tú me dirás». No le importó al alcalde que la propia Rosalía contestase en el mismo canal negando veracidad a esa afirmación. Puente aseguró entonces que esa cantidad es la que fijó el agente de la catalana y llegó a ofrecer más datos: En 2018 el Ayuntamiento intentó contratarla «cuando nos pedía 45.000 € pero no tuvo fecha».

Para cerrar su argumentación, defiendía que, al hacer público el supuesto caché de la autora de 'Malamente', se había conducido con «absoluta transparencia. Y con la verdad». Transparencia, por cierto, inexistente en el caso del anuncio de la contratación de Gloria Gaynor, donde el transparente Puente, investido de jefe de comunicación de sí mismo –a su tuit con la primicia no le ha seguido nota informativa alguna de la oficina de prensa del Ayuntamiento–, omitió el dato del caché de la cantante del 'I Will Survive', como ha venido omitiendo, año tras año y vamos por el cuarto, los emolumentos de todos los artistas que se han subido al escenario de la Plaza Mayor durante su mandato. Que el alcalde solo hable del caché de artistas a los que no contrata le sitúa más cerca de la zorra de la fábula de las uvas que de los políticos que inspiran su acción de gobierno en los principios de la transparencia, además de colocar la administración que preside en una situación incómoda respecto a la industria musical a la hora de negociar contratos de aquí en adelante.