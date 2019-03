En busca de un nuevo dulce «típico y representativo» de la provincia de Valladolid La Diputación, Fecosva y la Asociación de Confitería organizan un concurso para encontrar nuevo producto típico de Valladolid. / Fran Jiménez La Diputación, Fecosva y la Asociación de Confitería organizan un concurso para crear este postre, «que puede llevar de todo» EVA ESTEBAN Valladolid Lunes, 25 marzo 2019, 20:41

De formato «tipo bocado», con un peso inferior a los 40 gramos y preparado exclusivamente con ingredientes de la marca Alimentos de Valladolid. Así deberá ser el nuevo postre «típico» de la provincia, cuyo ganador saldrá del concurso 'Dulce de la Provincia de Valladolid', promovido por la Diputación, la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y la Federación de Comercio y Servicios (Fecosva) con el objetivo de crear y promocionar un nuevo producto que sea «representativo de nuestra tierra», tal y como afirmó el vicepresidente primero de la institución provincial, Víctor Alonso Monge. «Son muchos los dulces reconocidos en la provincia, y además muy buenos, pero buscamos uno que sea representativo, que los visitantes, cuando vengan, se lo lleven y represente lo que hay aquí», insistió.

Para ello, además de tener en cuenta la elaboración, que «puede llevar de todo», se prestará «especial atención» a factores como la «originalidad, durabilidad y comercialización». «Tiene que ser un dulce de viaje, que los turistas se lleven a sus lugares de origen, esté donde esté», aseguró el presidente de la Asociación de Empresarios de Confitería de Valladolid, Rafael Mesonero.

El producto ganador se conocerá el 9 de abril, pero no se venderá hasta «mayo o junio»

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 1 de abril y, aunque está dirigido a todos los profesionales y estudiantes del sector de la confitería en la comarca, en un intento por fomentar y «fortalecer» la formación, han hecho «hincapié» en la participación de los alumnos de las escuelas de cocina. «Es una puerta de salida para ellos, para que puedan hacerse un hueco en el sector e incluso encontrar un trabajo fijo».

A día de hoy «es difícil hablar de plazos», pero la intención es tener «todo preparado» para el comienzo de la Semana Santa. El próximo 9 de abril, el jurado elegirá el postre ganador, que recibirá un premio de 1.500 euros. Sin embargo, no será hasta «mayo o junio» cuando comience su comercialización. «Intentaremos hacerlo rápido, pero tenemos que fijar una serie de criterios como el envase, y hasta que no sepamos cómo es el postre ganador no podemos avanzar nada», apostilló.

Potenciar el comercio

Potenciar el comercio de proximidad, «el de toda la vida», es una de las principales alternativas para luchar contra la despoblación y «retener» la vida en los pequeños municipios. Así lo conciben la Diputación y Fecosva, y prueba de ello son las acciones que este año llevarán a cabo de manera conjunta para apoyar a los negocios de la provincia. De esta manera, no solo mantendrán el concurso de escaparates de Navidad por la «gran acogida» que reciben, sino que impartirán unas jornadas de nuevas tecnologías aplicadas al escaparatismo . «Lo llevaremos a Íscar, Olmedo, Peñafiel, Tordesillas y Medina de Rioseco», indicó el presidente de la entidad, Jesús Herreras.