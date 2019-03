El buen tiempo en Valladolid empuja a Laguna a hacer la mayor tortilla de patata en el Día de la Vieja

El buen tiempo animó a Jesús Martín a hacer la mayor tortilla de patata con chorizo, la tradicional merienda con la que el Ayuntamiento invita a vecinos y forasteros a celebrar el Día de la Vieja, una costumbre que se celebra en mitad de la Cuaresma y por la que las familias se reúnen en el área recreativa de Los Valles para merendar. Y cientos de laguneros acudieron a la llamada para degustar la tortilla que cada año prepara Jesús Martín, el mismo que cocina la carne de toro con patatas el Día de las Peñas, en las prefiestas patronales. «Como la previsión del tiempo era muy buena nos hemos animado a hacer este año la tortilla más grande. Hemos llegado casi a los dos metros de diámetro y saldrán cerca de mil raciones», decía el responsable del cocinado, mientras se afanaba junto a un equipo de cinco personas en pelar las patatas a media mañana.

Pero, aunque este año la tortilla sea más grande, Jesús, que es hombre de retos, no se cansa en reclamar una empresa mayor: batir un récord. «Me gustan los retos y sigo con la idea de batir el récord de la mayor tortilla de patatas o al menos llegar a los dos metros de diámetro, porque esto me empieza a resultar muy repetitivo». Pero mientras llega ese día, sigue con el trabajo y la responsabilidad de no defraudar a sus vecinos.

Este año, una tortilla de 1,8 metros de diámetro, seis centímetros de altura y unos 150 kilos de peso. Un equipo de siete personas se reunió a las diez y media de la mañana en la finca del propio cocinero para transformar 840 huevos, 160 kilos de patatas, 30 kilos de cebollas, 20 litros de aceite y 20 kilos de chorizo en una tortilla para dar de comer a cerca de mil personas.

«Es un día donde nos juntamos familias, vecinos y amigos y nos reunimos en torno a la mesa o simplemente nos sentamos en el suelo y pasamos la tarde en Los Valles. Es una fiesta tranquila», comentan un grupo mientras no pierden bocado.

El proceso para la elaboración de las tortillas es más complejo que el de las paellas, puesto que necesita de cerca de seis horas de trabajo, y siete personas para hacer realidad este gran plato de un metro y ochenta centímetros de diámetro y que supera los 150 kilos de peso, por lo que para darle la vuelta se utiliza un sistema de grúas y poleas ideado el propio Jesús Martín.