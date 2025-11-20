El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

varios boletos, en una imagen de archivo. Carlos Espeso

La Bonoloto deja parte de su segundo premio en Valladolid

El boleto fue vendido en el despacho receptor ubicado en el número 48 del paseo Arco de Ladrillo

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:09

El sorteo de la Bonoloto celebrado en la noche del miércoles dejó parte de su segundo premio, dotado con una cantidad unitaria de 58.149,99 euros, en Valladolid capital.

En concreto, y tal y como informó Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Ical, el boleto premiado fue sellado en el despacho receptor 85.545 de la capital vallisoletana, ubicado en el número 48 del paseo Arco de Ladrillo.

Además de en Valladolid, el segundo premio, correspondiente a los acertantes de cinco números de la combinación ganadora más el complementario, también se vendió en Madrid y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

