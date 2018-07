Los bomberos retiran 140 enjambres en un mes en Valladolid capital y provincia Un bombero durante la retirada de un enjambre en la provincia / Bomberos de Valladolid y la Diputación La floración tardía es la causa de la presencia masiva este verano de abejas en busca de nuevas colmenas WILLIAM RUIZ Lunes, 23 julio 2018, 12:35

Llega el verano y se hace común ver a estos pequeños insectos revoloteando en parques y jardines de distintas superficies. La reacción más frecuente entre la población –que no sabe– ante estos insectos es huir, quedarse quieto a la espera de no recibir alguna picadura o intentar alejarlas mediante movimientos extraños con las manos que lo único que pueden conseguir es que se sientan amenazadas y decidan dejar su aguijón en algún espacio de nuestra piel. «Las abejas no son peligrosas, pero si las golpeas cuando quieres quitártelas de encima, se pueden sentir amenazadas», sostiene el bombero vallisoletano especialista en apicultura Javier Redondo, quien además admite que en Valladolid se ha vuelto frecuente en los últimos meses las intervenciones por presencia de enjambres.

Desde el pasado 1 de mayo, los bomberos han efectuado en la capital 105 intervenciones relacionadas con las abejas, de las que 90 se han producido en el último mes. Las razones por las que puede haberse incrementado la presencia de estos enjambres es estacional, en gran parte debido a la «floración» de la primavera y su prolongación en los meses de verano, el momento en el que las abejas aprovechan el polen de las flores y alimentan a sus crías, de manera que las colmenas se vuelven más fuertes y las abejas, por falta de espacio, deciden agruparse en enjambres móviles y se desplazan en conjunto para asentarse en cualquier tipo de espacio. «Los enjambres siempre van al mismo lugar y se posan en una rama, una pared o cualquier superficie desde donde salen las abejas exploradoras en busca de agujeros en los que vivir», indica Redondo al explicar la presencia de estos insectos en superficies «inimaginables» como debajo de unos bancos, en paredes de viviendas y en cajas de instalaciones eléctricas, entre otros.

En la provincia las cifras también son «sorprendentemente» altas con respecto a años anteriores. Los Bomberos de los parques provinciales de la Diputación tuvieron que salir a retirar enjambres en 51 ocasiones, de las que 37 fueron en el mes de junio y 14 hasta mediados del mes de julio. De estas actuaciones, se produjeron 8 en Íscar, 15 en Medina del Campo, 8 en Rioseco, 12 en Peñafiel y 8 en Tordesillas, según los datos facilitados por el diputado del área, Guzmán Gómez.

Distinción ante el peligro

El pensamiento popular generalizado está en considerar todas las aglomeraciones de abejas como peligrosas. La realidad dista, puesto que se distinguen dos tipos de concentraciones «claramente», señala Redondo; por un lado, están los enjambres –los que con más frecuencia se pueden encontrar en parques, jardines o cualquier espacio– y las colmenas, que son menos frecuentes y únicamente se pueden formar en agujeros o lugares cerrados. Redondo explica que los enjambres, al ser una una colmena itinerante, no tienen hogar, no tienen miel ni crías y, por lo tanto, no tienen nada que defender, por lo que en estos casos no son peligrosas. En el caso de las colmenas sí puede existir un riesgo alto ya que pueden sentir que su miel, su hogar y sus crías pueden estar en riesgo, de manera que su respuesta sea atacar a quienes se acercan.

«Si una abeja te está picando tienes que irte», indica Redondo, quien también avisa de que una abeja tras dejar su aguijón en la piel produce una feromona nueva que va a provocar que las demás –que se encuentren cerca– hagan lo mismo, un riesgo que se incrementa con la proximidad a una colmena, ya que pueden seguir a la persona que recibe su picadura. No obstante, una abeja de un enjambre –que puede vivir 28 días en verano y varios meses en invierno– no realiza picaduras por naturaleza porque si lo hace muere al desprenderse de su aguijón.

Transporte

En el Cuerpo de Bomberos de Valladolid existen tres personas especialistas en apicultura que son las encargadas de retirar enjambres o sellar los entrantes en casos en los que las abejas se instalan en lugares difíciles. La retirada consiste en transportar mediante cajas especializadas –equipadas con agujeros– el enjambre hacia un colmenar instalado fuera de la ciudad, que puede pertenecer a algún apicultor.

Este proceso puede tardar dependiendo de la forma en la que se encuentren las abejas. En el caso de que estén dispersas, se tarda más porque tienen que esperar a que todas vuelvan al enjambre, por ello se recomienda no ahuyentarlas por ningún medio –ni con agua–; mientras que si están todas juntas, el enjambre se arrastra mediante un cepillo –dependiendo de las prisas– con más facilidad a las cajas en las que se almacenan para su posterior transporte.

En los casos más complicados –en los que las abejas se encuentran instaladas en agujeros– se utiliza el humo para provocar su salida, ya que calienta el lugar en el que se encuentran y, en el caso de las colmenas, hace que las abejas se aprovisionen con su miel para abandonarlo. En otros casos también se puede proceder a sellar la entrada y salida de las colmenas con silicona fría, aunque este proceso puede suponer que las abejas puedan encontrar otra salida y, en el caso de las viviendas, significaría que accedan a su interior por otro conducto.

«Cada retirada requiere de distintos materiales dependiendo de si se trata de una colmena o un enjambre», explica Redondo, quien cuenta que también es frecuente utilizar sustancias como el vinagre –para evitar que las abejas se acerquen– o el gasoil –para conseguir que las abejas se vuelvan a posar en el mismo sitio en el que estaban–.

La media de enjambres que se retira cada día es de cinco, aunque también desde el parque de Bomberos se reconoce que hay veces en las que se llama directamente a un apicultor o se facilita su número, dependiendo del trabajo que tengan en la estación. «Si podemos, vamos, pero si tenemos una emergencia debemos dar prioridad a eso y no nos hacemos cargo de los enjambres», explica Redondo, quien comenta que estas situaciones no pueden ser consideradas de emergencia, sino como el rescate de un animal.