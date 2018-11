Boecillo paraliza de nuevo la obra de instalación de la antena de telefonía Uno de los operarios trabajaba el miércoles en la zona donde se instalará la antena de telefonía. / J. F. La empresa adjudicataria había reanudado el miércoles los trabajos JOTA DE LA FUENTE Arroyo de la Encomienda Viernes, 23 noviembre 2018, 10:42

El Ayuntamiento de Boecillo decidió ayer de manera urgente precintar la obra de instalación de la antena de telefonía ante la alarma social que se estaba gestando en el municipio entre los vecinos. El pasado miércoles hubo movimiento de trabajadores y maquinaria en la zona y esto alertó a los boecillanos que viven cerca de la zona.

La orden de paralizar las obras se trata de una argucia municipal para retrasar la instalación y ganar tiempo para lograr ofrecer una alternativa de ubicación que convenza a la empresa instaladora, que cuenta con todos los permisos municipales y de la Junta de Castilla y León. Incluso con una resolución de la Alcaldía que autorizaba el inicio de los trabajos. El pasado viernes se logró paralizar las obras por parte de la alcaldesa, pero se hizo verbalmente por vía telefónica, de ahí que los trabajos fueran reanudados.

Ayer se instó a la empresa Telxius a presentar documentación que no figuraba en el expediente. «Tardarán al menos tres meses en recabar toda esa documentación. Hasta entonces no podrán proseguir los trabajos. Cualquier decisión que tomemos a partir de ahora se hará de forma consensuada entre todos los partidos políticos con representación municipal en el pleno», resumió la alcaldesa, María Ángeles Rincón, ilocalizable en las últimas 48 horas hasta anoche, que pudo explicar la situación.

El Ayuntamiento de Boecillo contactó también ayer con representantes de la empresa autorizada para la instalación con el fin de buscar soluciones al problema generado. «La antena tiene que desaparecer de ahí. Esa ubicación es un error», sentenció la alcaldesa Rincón. No obstante, no se puede asegurar el cambio de ubicación definitivo. La legalidad ampara a Telxius y la instalación se puede entorpecer y demorar, pero si no se logra convencer o indemnizar a la empresa, difícilmente se variará la ubicación.

Otra parcela

La mejor opción pasa por una parcela próxima a la actual, unos 400 metros más alejada de las viviendas, el colegio CEO Boecillo y el polideportivo. Los propietarios de esa parcela han mostrado buena disposición a que así sea. El Ayuntamiento deberá salvar otro inconveniente, esa zona está calificada como rústica.

La antena de telefonía móvil que se pretende instalar tiene 40 metros de altura y serviría para mejorar el servicio y la cobertura de esa zona y de la urbanización Pago de la Barca.

El pasado miércoles se reanudaron los trabajos en la zona. Volvió a generarse alarma entre los vecinos, que acudieron a informarse sobre la entidad e intenciones de los trabajos. Los vecinos comprobaron que varios operarios estaban continuando con los trabajos de cimentación. Había allí varios técnicos, dos camiones y una hormigonera. «Nos han dicho que van a señalizar, pero realmente nos tememos que están siguiendo los trabajos previstos en el proyecto, cimentando la zona con hormigón y está preparado un vallado de cerramiento, sin puertas ni acceso. No es una señalización, es el cerramiento que estaba previsto para la antena», indicó la presidenta del AMPA del otro colegio de Boecillo, el CP San Cristóbal.

No obstante, los vecinos se tranquilizaron anoche, aunque previamente anunciaron nuevas movilizaciones. «No nos vamos a quedar quietos. Si es necesario nos encadenaremos a la antena, pero allí no se puede instalar. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para impedirlo», señalaron las personas allí presentes.