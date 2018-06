«Con la boca como me la han dejado, solo me queda ir a un dentista particular» Manuel Soto, un jubilado afectado por el cierre de la clínica iDental. / GABRIEL VILLAMIL Manuel Soto, paciente vallisoletano afectado de iDental JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 21 junio 2018, 13:17

Este vallisoletano, de 77 años, lleva dos años tratando de arreglarse la dentadura. Como decenas de clientes, Manuel acudió a las instalaciones vallisoletanas porque el precio era más económico, y con la publicidad que realizaban en los medios de comunicación, aparentemente, el centro daba unas 'garantías'. Para certificar el trato recibido por iDental en Valladolid, muestra el estado en el que ha quedado su boca, con huecos en la parte superior e inferior de la dentadura.

–¿Cómo se encuentra?

–Fatal. Me han estado engañando desde diciembre del año pasado con los dichosos moldes. Hace dos años que contraté sus servicios y he estado pagando desde entonces. Me hicieron la revisión ellos, pero antes me tuvieron que sacar un quiste por la Seguridad Social para que me saliese más barato. Posteriormente, me sanearon y me pusieron un hueso para poder agarrar con puentes las estructuras.

–¿Qué presupuesto le dieron?

–Unos 17.000 euros, pero me rebajaron el precio hasta los 5.000 euros porque decían que recibían las subvenciones.

–¿Y no le sorprendió que le rebajasen tanto el precio inicial que le dieron?

–Un poco, pero lo que más me interesaba eran las referencias de otros clientes que me decían que les había quedado bien.

–¿Por qué decidió ir al centro de Valladolid?

–Porque hablé con una señora, y me indicó que en Madrid a una amiga suya le habían hecho ellos la intervención en la boca, y comentó que con iDental le quedó bien. Todo parecía normal.

–Usted es uno de los clientes que dice que Hacienda le envió una carta para reclamarle las cuotas.

–Me sorprendió sí, porque yo les iba pagando. En un momento determinado recibo una carta de la Agencia Tributaria desde Zaragoza para pedirme que lo que debía a la clínica se lo ingresase a ellos, puesto que tenían deudas con la Seguridad Social.

–A día de hoy, ¿qué tratamiento le queda?

–Me citaron la semana para hacerme un molde, pero luego me dijeron que ya no los hacía porque no pagaban. Fuimos a la clínica el miércoles pasado, y ya me encontré con el centro cerrado.

–¿Y qué va a hacer ahora?

–Pues con la boca así, solo me queda acudir a un dentista particular ya que así no puedo estar. Ni comer a gusto puedo. Una desgracia.