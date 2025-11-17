El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un autobús de la línea 8 en Hernando de Acuña. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»

La Policía Municipal dio con el sospechoso gracias a que los pasajeros fotografiaron la matrícula mientras que el herido fue trasladado al Río Hortega con heridas en cara y manos

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:57

Comenta

Lo que se encontraron los agentes de la Policía Municipal a eso de las 19:30 horas del pasado sábado, a la altura del número ... 1 de la calle Hernando de Acuña, en el barrio de Parquesol, fue un autobús de la línea 8 parado en la calzada, con la ventanilla del chófer totalmente fracturada y el propio conductor ensangrentado y nervioso. Tardaron poco tiempo en saber qué había sucedido gracias al relato del herido y de la decena de pasajeros que se encontraban en el interior del vehículo articulado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  5. 5

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  6. 6 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes
  7. 7

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  8. 8

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»

Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»