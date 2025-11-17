Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»

Lo que se encontraron los agentes de la Policía Municipal a eso de las 19:30 horas del pasado sábado, a la altura del número ... 1 de la calle Hernando de Acuña, en el barrio de Parquesol, fue un autobús de la línea 8 parado en la calzada, con la ventanilla del chófer totalmente fracturada y el propio conductor ensangrentado y nervioso. Tardaron poco tiempo en saber qué había sucedido gracias al relato del herido y de la decena de pasajeros que se encontraban en el interior del vehículo articulado.

«Tenía un coche delante que iba muy despacio y por eso le adelanté. Me he parado en la parada del autobús y me ha vuelto a adelantar para ponerse delante», declaró el chófer antes de indicar que una vez que bloqueó al autobús, el conductor del mismo se bajó y le reventó el cristal, además de golpearle mientras le increpaba.

Con los testimonios recabados, uno de los pasajeros se apresuró a tomar una fotografía de la matrícula del coche al que se volvió a subir el presunto agresor y poner rumbo en dirección a la calle Mateo Seoane Sobral. Pero antes de centrarse en la búsqueda del sospechoso, los agentes solicitaron la presencia de emergencias sanitarias, que derivaron de urgencia al chófer de 49 años al Hospital Río Hortega de la capital.

Sin más dilación, la patrulla municipal se dirigió al domicilio donde consta que reside el titular del vehículo, también en la calle Hernando de Acuña, si bien no hallaron a nadie en el interior (o por lo menos no contestaron). Así que solo les quedaba dar con el paradero del vehículo, el mismo que encontraron en la calle Juan Martínez Villergas.

Llamó para delatarse

Pero no fueron necesarios más esfuerzos, porque mientras se buscaba al presunto agresor, de 43 años, este comunicó telefónicamente que era el autor del incidente del autobús y que en ese momento se hallaba en el Parque del Reloj. En ese punto, ante la autoridad policial, reconoció los hechos. En su descargo apuntó que en ese momento iba discutiendo con el manos libres con su padre. «El conductor del autobús me tocó el claxon y me dio las largas», agregó.

El sospechoso, tras ser identificado, alegó que está pasando un «mal» momento personal

En ese momento, le rebasó el vehículo articulado y según su declaración, «casi me da», por lo que se alteró «mucho» y «he hecho lo que he hecho». De igual forma, manifestó que está pasando por un momento personal complicado, entre otros motivos, al estar separándose.

Por su parte, el resto de pasajeros de la línea 8 fueron recogidos por otro autobús para proseguir con su recorrido.