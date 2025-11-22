Black friday en Valladolid: récord de ventas para las grandes cadenas y de baja intensidad para el pequeño comercio

«Nosotros hemos hecho estudios y el momento del año en el que más se vende es el Black Friday, porque lo que hacemos es ... anticipar las compras de Navidad», explica José Antonio Salvador Insúa, el decano de la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la Universidad de Valladolid (UVA). Este docente, miembro del Comité de Expertos de la Cátedra de Innovación para el Comercio de la institución académica, destaca que «es mucha gente la que aprovecha estas ofertas, tal y como está la situación económica», para adquirir los regalos de las fiestas.

Año tras año se adelanta el Viernes Negro –que es como se traduce en castellano–, y al hilo de esto el especialista incide en que ya no es cosa solo de un día, sino de como mínimo «una semana que es la mejor semana comercial del año, la más fuerte». Ahora bien, esto no implica que ese resultado de récord sea homogéneo en el conjunto del sector, sino que hay grandes diferencias en función del tamaño. «Es un mercado muy ligado a las plataformas de Internet y a las grandes superficies», acota el profesor José Antonio Salvador Insúa.

«Es un mercado muy ligado a las plataformas de Internet y a las grandes superficies», matiza el decano Insúa desde la UVA

El investigador de la UVA constata, en relación a esto, que «en Valladolid estamos exactamente igual que en todas partes, porque esto es una moda que viene impuesta de Estados Unidos que ha sido traída fundamentalmente por Amazon, y luego se ha ido extendiendo en las grandes superficies y en las grandes cadenas». De hecho, la empresa fundada por Jeff Bezos arrancó esta campaña el jueves 20 y la prolongará hasta el 1 de diciembre pese a que debería limitarse al 28 de noviembre, puesto que en origen se celebraba al día siguiente de Acción de Gracias.

Un gasto el 9,5% superior

Coincidiendo con estas fechas, por otra parte, Amazon ha difundido un sondeo que revela que «es el evento de ofertas preferido por el 62% de los encuestados, que afirman que ahorraron casi 150 euros comprando en esta época el año pasado». El mismo documento prevé un gasto medio de 230 euros, el 9,5% superior al del mismo periodo de 2024, y afirma que siete de cada diez ciudadanos lo aprovechan para conseguir precios más económicos con vistas a Papá Noel y Reyes.

De la pujanza de este fenómeno da fe que generará 3.695 empleos en la región y también un informe de NTT DATA recogido por Europa Press que refleja que aglutina casi la cuarta parte de las ventas anuales del 'e-commerce'. Tanto es así, que el 60% de las compras se realizan por canales electrónicos, tres puntos por encima de la media europea del 57%. Tres de cada cuatro consumidores usan para ello 'marketplaces', que concentran el 29% del gasto total y son la principal puerta de entrada.

Ampliar El decano de la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales de la UVA, José Antonio Salvador Insúa. Alberto Mingueza

Un informe encargado por la Junta al respecto, elaborado por la Cátedra de Innovación para el Comercio y la Facultad de Comercio de la UVA y fechado en julio de 2023, puso de manifiesto que los productos estrella para los habitantes de la región eran «la ropa, el calzado y la electrónica». José Antonio Salvador Insúa añade «el pequeño y el gran electrodoméstico, que tienen una gran demanda en estos momentos», aunque matiza que «realmente se compra de todo, hasta coches».

Un estudio encargado por la Junta reveló que en la región «sigue siendo muy relevante la compra física», pese al auge de Internet

Ese mismo 'Estudio sobre el comportamiento del consumidor castellano y leonés durante el Black Friday' indicaba que «más del 50% de los encuestados gasta como mucho 250 euros», si bien casi la cuarta parte de la muestra decía carecer de un presupuesto prefijado. En la mitad de los casos tenían «bien pensada su compra» y se decidían cuando encontraban «un precio muy ventajoso». Por otro lado, el 45,9% utilizaban medios 'online' y el 83,3% hizo compras presenciales, lo que llevaba a los autores a concluir que aquí «sigue siendo muy relevante la compra física» pese al despegue del comercio electrónico registrado en la última década.

Ofertas solo el fin de semana

La secretaria general de la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), María Balsa, lamenta que «el Black Friday se ha convertido en 'Noviembre Friday' y ese es el problema, que se desvirtúa lo que puede ser un reclamo de venta en un día concreto» y termina perjudicando los números «de todo el mes». En este contexto, reconoce que las tiendas de proximidad de la ciudad «se ven un poco arrastradas» por los gigantes del sector y por eso participarán en la campaña, si bien en su mayoría lo harán únicamente el fin de semana del 28 y el 29 de noviembre. Para los pequeños «no tiene tanto gancho, como pasa con las rebajas y como pasa con todo cuando se va desvirtuando», y reconoce que «los que se llevan la palma son las plataformas 'online' y las cadenas grandes».

De ahí que la directiva de Avadeco pida a la Administración «más controles» a esos operadores porque «aparte de empezar a hacer las ofertas un mes antes, perjudican en el sentido de publicidades engañosas, de que en muchas ocasiones los descuentos que ofertan no son del todo reales». La prueba, recuerda, es que el año pasado el ministerio del ramo alertó de que «el 70% de las rebajas analizadas anunciadas en el Black Friday de 2023 fueron falsas y ante esto el comercio local poco puede hacer, no hay una garantía de defensa del consumidor a nivel global».

En una línea parecida se expresa Jesús Herreras, el presidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia (Fecosva), quien califica el Black Friday como «un eslogan que les sirve a las grandes plataformas, multinacionales y empresas grandes de todo tipo para realizar una campaña ahora, porque nadie sabe cuándo empieza y cuándo acaba». A su juicio funciona como «un aspirador enorme» que no hace sino engordar: «Es increíble cómo ha crecido», radiografía.

«En la misma medida en la que está ocurriendo esto la repercusión ha ido siendo más negativa para nuestro sector, y este año está en la cumbre de la negatividad por la confusión que está creando en nuestros clientes», sentencia Jesús Herreras. El máximo responsable de Fecosva asegura que «la gente aplaza la decisión de compra de cualquier cosa por la expectativa de que casi le van a regalar algo», y al comprobar que los anuncios «no son más que un reclamo» experimenta «frustración». Sea como sea, la combinación del Black Friday con «el alargamiento del verano» está haciendo que «este año sea auténticamente catastrófico» para el pequeño comercio,«pero el consumidor tampoco tiene la culpa, porque el bombardeo al que estamos sometidos es cada vez mayor», admite.

El presidente de la Unión de Consumidores de España (UCE) en Castilla y León, Prudencio Prieto, echa la vista atrás y pone el acento en los numerosos cambios sociales que se han producido en los últimos años y en particular en el impacto de Internet. «Es una amalgama en la que el consumidor no gana, sino que es el perdedor por antonomasia porque no piensa», abrumado por «una publicidad machacona, a veces hasta delictiva, que te va induciendo poco a poco a comprar». Una vorágine en la que enmarca el Black Friday, «que era un viernes y se ha convertido en quince días», por lo que aconseja «ser más reflexivos y pensar si realmente necesitamos lo que nos ofrecen» antes de aflojar la cartera.