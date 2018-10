El Belén Viviente de Laguna se trasladará en Navidad a la pista deportiva El Cascajo Belén Viviente de Laguna de Duero en una anterior edición. / J. N. La asociación La Aceña calcula superar en más de mil personas el aforo del antiguo emplazamiento JESÚS NIETO LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID) Viernes, 26 octubre 2018, 20:00

La asociación cultural La Aceña, de Laguna de Duero, trasladará esta Navidad el Belén Viviente, que cada año representaba en el patio interior de centro cívico El Cascajo, a la pista polideportiva del mismo nombre, situada justo frente al inmueble municipal. El cambio de ubicación coincide con la celebración del 20 aniversario de la representación, mientras tramitan la obtención del título de Fiesta de Interés Turístico Regional. «El traslado al nuevo recinto permitirá, además de un mayor aforo, también una mayor seguridad para el público, ya que se puedan superar en 1.000 ó 1.200 personas las 2.000 que cada año acuden a cada representación». Las labores de construcción del decorado en la nueva ubicación comenzarán el 1 de noviembre, «dado que tardamos casi dos meses en montarlo». Además, La Aceña ofrecerá durante estas Navidades un homenaje a todos los actores que han participado en el Belén, así como a las juntas directivas que han pasado por la asociación.

No es la primera vez en estos veinte años que esta actividad sufre un cambio de ubicación, sino que ya ha registrado dos traslados: comenzó en la plaza de la Iglesia para trasladarse después a la plaza de la Constitución y, finalmente, al patio interior del centro cívico El Cascajo. «En esta ocasión barajamos varios lugares, desde el entorno del lago hasta la plaza de toros y, finalmente, nos decantamos por la pista polideportiva, admiten desde la asociación, quienes no descartan hacer algo especial en una nueva ubicación». Y es que este Belén no para de crecer. Año tras año aumenta el número de actores que intervienen en las representaciones llegando en la última edición a acercarse al centenar, así como el número de público, que registró también un fuerte ascenso al haber aparecido previamente en varios medios de comunicación, incluso nacionales, lo que empujó a los miembros del colectivo La Aceña a plantearse el cambio de recinto. La actuación del Belén Viviente dura alrededor de 40 minutos y, una vez terminada, son muchos los vecinos que pasean entre los elementos para verlos de cerca y hacerse fotografías con los actores, así como para comprar productos elaborados artesanalmente.

Más patrocinadores

«Cada año tenemos más patrocinadores, pero las necesidades económicas para afrontar proyectos de este tipo son tan altas que siempre buscamos nuevas fórmulas para obtener ingresos».

Uno de los atractivos de este Belén, y que más gusta sobre todo a los niños, son los animales. Aquí pueden verse burros, gallinas, ovejas… «Pero queremos que todo el mundo sepa que los animales están en todo momento bien tratados y protegidos, y que el lugar en el que se sitúan está dotado con lámparas térmicas para que no pasen frío».

Aunque la asociación cuenta con noventa socios, son muchos más los que se vuelcan en la organización de este evento, «cada uno con lo que buenamente puede». Una de las personas que más colabora en este montaje es el escultor Lorenzo Duque, a quien se debe la construcción de gran parte del decorado.