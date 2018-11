La 'beatlemanía' regresa a Valladolid con el homenaje solidario a los de Liverpool Presentación de la 'Beatleweek' en Valladolid. / Henar Sastre Los beneficios irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) EL NORTE Valladolid Miércoles, 14 noviembre 2018, 12:28

Los 'beatlemaníacos' tienen esta semana una cita con los cuatro músicos más célebres de Liverpool. Y es que, la llama de John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison volverá a prender este sábado en la Feria de Valladolid con motivo del XII homenaje benéfico 'Beatleweek' en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que un año más persigue recaudar fondos para becas de investigación en la lucha contra esta enfermedad.

Las actividades solidarias para este sábado día 17 comenzarán tarde, a las 21:00 horas, en el Auditorio número 1 de la feria. Así, se rendirá un emotivo homenaje a 'Los Escarabajos' con un viaje hasta sus inicios con 'The Quarrymen', la banda británica que fue testigo de los primeros pasos en la industria musical de Los Beatles. Se trata de una oportunidad única, ya que solo ofrecen esta fecha en España. Tras ellos, actuarán 'The Sargenpipers' y 'The Funkles', la banda compostelana donde Carolina Rubirosa pone voz a un grupo de cinco chicas y un chico .

Tras el éxito cosechado el pasado año, donde se celebró una semana llena de actos para homenajear a la leyenda que encandiló a millones de fans durante la década de los 60, Valladolid ha vuelto a apostar por la 'Beatleweek', y durante toda esta semana se realizarán numerosos actos benéficos como proyecciones de cine, conferencias o los citados conciertos.

Las entradas pueden adquirirse por un precio de diez euros y, para aquellos que deseen aportar su granito de arena y no puedan acudir a los conciertos, se ha habilitado una fila cero para que puedan colaborar.