El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha; Restaurante Vables, Las Kubas Bar con Cocina y Bar London.

De izquierda a derecha; Restaurante Vables, Las Kubas Bar con Cocina y Bar London. Rodrigo Jiménez

Batalla de tapas de los barrios de Valladolid: 'Por el monte las sardinas' se proclama ganador

Once finalistas se han medido en los fogones de la Cúpula del Milenio tras superar las diferentes fases del certamen

Ángela Zangróniz

Ángela Zangróniz

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:15

Comenta

Valladolid ya conoce al nuevo ganador del concurso en el que compiten las mejores tapas de los barrios de la ciudad. Las Kubas Bar con ... Cocina se ha proclamado ganador de la cuarta edición de Valladolid Tapas Walk tras enfrentarse en los fogones contra otras diez propuestas que también consiguieron llegar a la gran final, celebrada en la Cúpula del Milenio. De esta forma se puso fin a una tarde llena de cocina que, a buen seguro, terminó abriendo el apetito de muchos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  2. 2

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  3. 3

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  4. 4

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  5. 5 Persecución a gran velocidad entre Arroyo de la Encomienda y Valladolid capital
  6. 6 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  7. 7 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  8. 8 Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla
  9. 9

    Una ruta guiada recorre a oscuras, entre tumbas y de noche, el cementerio del Carmen de Valladolid
  10. 10 Una jueza envía a prisión a un hombre por violar a su vecina de 91 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Batalla de tapas de los barrios de Valladolid: 'Por el monte las sardinas' se proclama ganador