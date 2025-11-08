Batalla de tapas de los barrios de Valladolid: 'Por el monte las sardinas' se proclama ganador

Valladolid ya conoce al nuevo ganador del concurso en el que compiten las mejores tapas de los barrios de la ciudad. Las Kubas Bar con ... Cocina se ha proclamado ganador de la cuarta edición de Valladolid Tapas Walk tras enfrentarse en los fogones contra otras diez propuestas que también consiguieron llegar a la gran final, celebrada en la Cúpula del Milenio. De esta forma se puso fin a una tarde llena de cocina que, a buen seguro, terminó abriendo el apetito de muchos.

'Por el monte las sardinas', una falsa raspa de pescado rellena de paté de ciervo con gel de frutos rojos y mayonesa de kimchi casera sobre tierra de setas, fue el pincho galardonado por el jurado. El segundo clasificado fue Bar London con su tapa 'Castellana', elaborada a base de aceite, ajo, pimentón, caldo, huevo, 'pan', e ibéricos, mientras que el tercer premio fue para 'Pícaro Gotxo' de Restaurante Vables, con un guiso de casquería con crujiente de oreja.

La dinámica de la tarde era sencilla. Los establecimientos salían de forma escalonada en intervalos de diez minutos y cada uno tenía asignado una cocina, o 'box', con materiales proporcionados por el concurso, en la que podían elaborar sus propuestas durante una hora. Transcurrido ese tiempo tenían que abandonar las cocinas para permitir que otro restaurante comenzase con su proceso de creación. Mientras tanto, los asistentes –todos familiares, amigos o invitados de los finalistas, pues el certamen no estaba abierto al público– comenzaban a llenar las gradas de la Cúpula del Milenio, esperando ver a sus allegados coronarse como campeones de la cuarta edición de Valladolid Tapas Walk 2025.

Un jurado de renombre

Cocinar frente al público no tiene que ser sencillo, y menos si tienes como jurado a destacados chefs como Teo Rodríguez, del restaurante Trasto, ganador del campeonato mundial de tapas del año 2024; Alvar Hinojal, de Alquimia, restaurante con una Estrella Michelin, y a Alejandro San José, de Habanero Taquería, ganador del pincho de plata de Valladolid 2025, que degustaron las propuestas culinarias –valoraron aspectos como la apariencia, el sabor o la originalidad– junto a Francisco Javier García, director del área de Makro en Castilla y León, y Julio Cerezo, director de Sabeer y Beer Sommelier formador.

Hubo muchos nervios y alguna que otra mano temblorosa para rematar las creaciones a tiempo, deseando no haber cometido ningún error durante el proceso de elaboración. Frente a los concursantes, alrededor de un centenar de personas observaban en una gran pantalla las tapas elaboradas por los restaurantes antes de que el jurado comenzase su proceso de valoración.

Una vez se apagaron los fogones y salieron de escena los finalistas, los miembros del jurado se trasladaron a una sala para deliberar y proclamar a su ganador. Con los nervios palpables en el ambiente, se pronunciaron las palabras «y el ganador es...», un momento que a muchos les debió parecer eterno y que para Las Kubas Bar con Cocina tuvo que saber a gloria.

El ganador del primer premio ha recibido un trofeo personalizado del concurso, un lote de 40 cajas de cerveza Mahou y un cheque regalo de 1.000 euros. El segundo clasificado ha obtenido también trofeo, además de un lote de 20 cajas de cerveza y un cheque de 500 euros, mientras que el tercero se ha llevado otro trofeo, 10 cajas de cerveza y un vale de 300 euros. Pero, seguramente, la mayor satisfacción es poder elaborar y ofrecer sus pinchos en el XXI Concuro Nacional y IX Mundial de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid, durante los días 11, 12 y 13 de noviembre.

Con los ganadores ya conocidos concluye un largo concurso que comenzó a principios de año y que se ha desarrollado en cinco fases diferentes. Durante cada uno de estos periodos un total de 100 establecimientos de Valladolid han presentado sus propuestas, once de las cuales, en su calidad de finalistas, se midieron ayer en los fogones de la Cúpula del Milenio.

Aunque no subieron al podio, el resto de participantes han sido: La esquina de Pani, La Dársena de La Victoria, El Yantar, El Lagar, Restaurante Miel y Mostaza, El Lagar de Traspinedo, Bar Roquez y Eli Gastrobar Grill.