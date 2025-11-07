El barrio nombrado Fuente que se olvidó del agua: «Hay mala frecuencia de buses con Valladolid»

Situado al noroeste de Valladolid y muy próximo al municipio de Fuensaldaña, Fuente Berrocal es un claro ejemplo de desarrollo urbano relativamente reciente en la capital del Pisuerga. A la hora de bucear en documentos y archivos además de investigar en la web oficial de su asociación, sabemos que su origen como zona residencial organizada comienza en los inicios de los años 80.

En aquella época en la que la ciudad experimentó grandes cambios debido a la expansión industrial y al desarrollo de algunos de los barrios más extensos en la actualidad como Las Delicias o La Rondilla, un grupo de vecinos pioneros constituyó una cooperativa para urbanizar unos terrenos agrícolas y rústicos. Así pues, Fuente Berrocal tendría su origen en un páramo entre la ciudad y Fuensaldaña, una clara apuesta por vivir en un entorno tranquilo, alejado del ruido del centro y de las grandes aglomeraciones pero al mismo tiempo vinculado a la ciudad.

Desde un inicio, el barrio estaba pensado para aquellas familias que buscaban chalés y viviendas adosadas con mayor espacio y amplias parcelas. A su vez, era importante que estos estuviesen ubicados lo suficientemente cerca para poder hacer a diario desplazamientos al núcleo de Valladolid.

Su nombre llama la atención si se tiene en cuenta que no hay una sola fuente en todo el barrio. Sin embargo, bien es cierto que junto al arroyo del Berrocal, en un cruce de cañadas que servía como abrevadero durante el paso del ganado, sí había una antigua fuente-manantial. Por ende, los vecinos decidieron unir ambos términos para bautizar esta nueva urbanización como Fuente Berrocal. Actualmente, bien es cierto que la Plaza de la Ópera cuenta con en su rotonda con una enorme fuente aunque evidentemente esta no sirve a sus vecinos más que a modo de decoración.

Un barrio joven pero con carencias

Y si bien su ubicación ayuda a que la convivencia sea tranquila y agradable, también cuenta con ciertas carencias. La frecuencia del transporte público, la necesidad de infraestructuras como aceras o carriles bici hacia la capital, o la falta de un centro comercial son algunas de las demandas de su asociación, fundada en 1997 y que entre muchos de sus objetivos, está el de fomentar la vida de barrio y dejar de considerar a esta zona como una ciudad dormitorio. Los vecinos y comerciantes, bien saben también qué es lo que necesitan en la actualidad.

«Por las mañanas la gente trabaja o estudia fuera, hay algo de movimiento más tarde, cuando se acerca la hora de comer» Juan Carlos Tejedor Alimentación Berrocal

«LLevamos diez años con la tienda y vamos tirando poco a poco» comenta Juan Carlos Tejedor, dueño de Alimentación Berrocal, el comercio del barrio que alimenta a muchos de sus vecinos a diario.

A pesar de su cercanía y su sonrisa de oreja a oreja, reconoce que «el ritmo en este barrio es distinto» ya que no cuenta con el mismo ambiente que otras zonas de Valladolid. «Las cosas está complicadas, por las mañanas la gente o trabaja o estudia fuera, el movimiento empieza más tarde cuando se acerca la hora de comer» explica mientras muestra su negocio.

Además, también deja claro uno de los principales problemas que tienen los vecinos de este barrio, la frecuencia de buses. «Muchos se quejan de la mala comunicación con Valladolid, los autobuses solo pasan una vez cada hora y dependen mucho del coche» lamenta.

No obstante, Juan Carlos deja claro que en Fuente Berrocal también se hace vida de barrio, algo que su asociación siempre intenta promover a través de diferentes actividades. «El otro día con Halloween tuvimos un ambiente muy divertido y hace poco hicimos una feria de pinchos solidarios y esto estaba lleno, pero es cierto que entre semana hay menos vida» reconoce.

«Tenemos un urbano, pero pasa muy de tarde en tarde, y sin coche es complicado desplazarse» José Manuel Rodríguez Restaurante El Hueco

A tan solo unos metros se encuentra un ya histórico del barrio y de la gastronomía castellana como es el restaurante El Hueco. José Manuel Rodríguez lleva el timón de este local desde 1998, más de 25 años. Recuerda que «cuando llegamos a Fuente Berrocal no estaban asfaltadas las calles, la plaza de la Ópera era de tierra… era como estar en el campo» apostilla mientras señala los alrededores del restaurante.

Actualmente, el entorno ha cambiado, las viviendas se han multiplicado, y los servicios básicos se han consolidado. Pero hay algo que, al igual que Juan Carlos, este veterano hostelero deja bien claro, el problema de movilidad.

«Lo que echamos en falta es la comunicación con la ciudad» dice tajante. «Tenemos un urbano, pero pasa muy de tarde en tarde, y sin coche es complicado desplazarse» concluye.

El precio de la tranquilidad

Fuente Berrocal es un barrio con calidad de vida, zonas verdes y una convivencia vecinal ejemplar. Pero su tranquilidad tiene un precio: la desconexión. Las calles amplias y las casas con jardín conviven con una red de transporte insuficiente que limita las oportunidades de sus habitantes.

En días festivos, las terrazas se llenan y se escucha el murmullo de la comunidad que quiere seguir viva. Pero, como recuerdan sus vecinos, la vida de barrio también necesita movimiento. Y eso pasa por algo tan sencillo como que el autobús llegue antes de que el silencio vuelva a adueñarse de las calles.

