Barbacid asegura en Valladolid que la ciencia ha retrocedido dos décadas con la crisis

El exdirector del Centro de Investigaciones Oncológicas alerta de la edad «super» envejecida de los investigadores en España

Viernes, 1 febrero 2019

El exdirector y actual profesor de Investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, reconoció hoy en Valladolid, con motivo de la presentación de la Fundación Gadea Ciencia, que la ciencia en España ha retrocedido dos décadas con la crisis económica y además lamentó que los científicos estén «anquilosados» por la burocracia. No en vano, criticó los controles administrativos que «bloquean» la actividad científica en el país.«Dedicamos un tiempo a temas burocráticos, que son inexplicables, que debería ser para investigar a temas burocráticos», apuntó.

Barbacid aseguró a la Agencia Ical que España cuenta con muchos organismos públicos de investigación que, pese a contar con fondos -algunos procedentes del exterior-, requieren de la autorización de un interventor que permita gastar ese dinero. «Sufren una intervención previa que es algo impensable en un país moderno», aseveró. En ese sentido, consideró que estos asuntos no requieren de un mayor presupuesto sino que algún responsable de la administración dedique «un poco de atención» para solucionarlo y piense en «lo negativo» que resulta para el desarrollo del país.

El prestigioso científico consideró que España ha retrocedido en ciencia, a raíz de la recesión, con respecto a otros países punteros del entorno de Europa. «En 2008 y 2009, retrocedimos al año 2000, por lo que para recuperarnos y volver a situarnos en esos niveles hay que hacer un mayor esfuerzo presupuestario», señaló.

Mariano Barbacid también se refirió al «otro drama» y la «tragedia» de la ciencia que está «super» envejecida. No en vano, precisó que la media de los investigadores del Consejo de la Fundación Gadea Ciencia está por encima de los 50 años. «Ahora se ha perdido una o dos generaciones que han tenido que salir y continuarán con esta tendencia porque no hay indicios de que la situación vaya a cambiar», lamentó. En su opinión, «siempre es bueno» salir por un tiempo para completar la formación pero advirtió que los científicos que parten a otros países no tienen perspectivas de regresar a medio plazo porque no existen ciertas garantías para desarrollar proyectos.

Puso el ejemplo de la apuesta del actual Gobierno de la Nación con la creación de un Ministerio de la Ciencia pero que, a su juicio, aún no ha dado resultados y no hay visos de que haya cambios. También mencionó el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que no contemplan un aumento significativo de la inversión en ciencia.