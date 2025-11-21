El Banco de Alimentos pide leche y aceite para las operaciones kilo de esta Navidad

Víctor Vela Valladolid Viernes, 21 de noviembre 2025, 15:04 Comenta Compartir

«Lo mejor, leche entera y aceite, tanto de oliva como de girasol». Es la recomendación lanzada este miércoles por el presidente del Banco de Alimentos, Jesús Mediavilla, a los colegios, institutos, empresas, asociaciones o instituciones que estén pensando organizar durante las próximas semanas una operación kilo entre sus alumnos, trabajadores o asociados. El llamamiento llega justo en el momento del año en el que se concentran más campañas solidarias de este tipo, ya que la cercanía de la Navidad anima a diferentes colectivos a organizar en sus respectivos centros la recogida de productos que posteriormente se envían al Banco de Alimentos.

El año pasado, este tipo de acciones solidarias consiguieron recopilar 109.449,89 kilos de víveres (además de 4.580,49 euros), a través de 122 entidades colaboradoras. Entre las operaciones más destacadas están las impulsadas por Ontex Higyenics Disposables (4.574 kilos), Expobiomasa (2.091), el colegio El Páramo-Ampa Ciguñuela (1.349), los ayuntamientos de La Seca, Rueda y Serrada (1.195), Amantes de la Naturaleza (1.058) y Bodeguilla La Leonesa (1.000). La cifra, sin embargo, se disparó por los 77.342 kilos de comida donados para la DANA y tramitados a través del Banco de Alimentos. Si se restan los aportes para la DANA, las operaciones de 2024 dejaron 32.107 kilos.

Entre enero y septiembre se han conseguido 32.834 kilos, aunque una parte importante donada durante el primer trimestre ha estado también vinculada con la ayuda a los afectados por las riadas en Valencia (19.648 kilos). Entre las operaciones más destacadas de este 2025 están los organizados por Michelin (2.408 kilos), Amantes de la Naturaleza (2.134) o el Colegio San Agustín (1.103).

Así, ahora que se intensificarán estas campañas, el Banco de Alimentos recuerda que las principales necesidades son la leche y el aceite. «La leche es un producto fundamental porque es el alimento nutricionalmente más completo, sobre todo para los niños», explica Jesús Mediavilla, presidente de la entidad en Valladolid. La petición se enfoca, además, hacia la leche entera, ya que es la que tiene mayores propiedades, más necesarias aún en los menús de familias desfavorecidas, donde pueden sufrir carencia de determinados nutrientes».

Cada mes, el Banco de Alimentos distribuye cerca de 30.000 litros de leche entre los hogares más necesitados de la provincia (con más de 8.000 personas beneficiadas por este reparto). Además, entrega casi 3.000 litros de aceite. De ahí que este sea el otro producto demandado por la entidad, «ya que es imprescindible para guisar o preparar las comidas». Desde la fundación solidaria recuerdan que toda aportación es bienvenida y que se recibirá sin problemas cualquier otro alimento que se quiera donar (pasta, arroz, legumbres…). Sin embargo, por cuestiones logísticas y para facilitar el posterior reparto, recomiendan optar por estos dos productos: leche entera y aceite. Junto a estas donaciones de comida, las operaciones kilo organizadas el año pasado por las asociaciones e instituciones de Valladolid consiguieron además 14.800 euros.

Esta temporada navideña de operaciones kilo comienza justo después de que haya terminado la Gran Recogida organizada entre el 7 y el 9 de noviembre. La Federación de Bancos de Alimentos (FESBAL) alertó de un ligero descenso de aportaciones con respecto a la campaña de 2024, motivado, en parte, porque «la DANA elevó de forma extraordinaria las cifras de ayuda el año pasado». Pese a todo, la entidad confía en que se alcancen los diez millones de kilos de comida marcados como objetivo de la iniciativa. Sin embargo, en Valladolid se muestran más optimistas e incluso esperan alcanzar las cifras de la campaña de 2024.

«Todavía no tenemos los datos definitivos de las diferentes cadenas de supermercados, pero las primeras sensaciones que nos llegan por parte de los voluntarios es que se podrán replicar las cifras del año pasado», indica Mediavilla. De cumplirse ese objetivo, los vallisoletanos habrían colaborado con 170.000 euros en las aportaciones económicas en caja, más otros 100.000 euros en las donaciones 'on line' a través de la página web. En total, 270.000 euros, una cifra similar a la del año pasado, pero por debajo de los 365.000 euros conseguidos en 2023 (237.000 en caja y 130.000 'on line').

«Cada vez hay más causas solidarias y los problemas de vivienda o de subida de alimentos está afectando también a las donaciones», reconoce Mediavilla, quien recuerda que la entidad sufre además los recortes de fondos europeos (cerca de 500.000 euros en alimentos que se han sustituido, en parte, por las tarjetas prepago que han recibido algunas familias con menores a su cargo). En todo caso, desde el Banco de Alimentos recuerdan que la posibilidad de contribuir con donaciones económicas continúa abierta durante este mes de diciembre, con desgravaciones de hasta el 80% en las contribuciones de hasta 250 euros.

«Valladolid fue una de las primeras provincias que apostó por las donaciones económicas durante la Gran Recogida y quizá por eso aquí no se ha resentido tanto como en otras provincias», dice Mediavilla, convencido de que estas aportaciones (en dinero) son mucho más eficaces, ya que permiten al Banco de Alimentos comprar aquellos productos que necesita, sin que haya problemas de 'stock', de déficit de algunos productos o de exceso de otros, que podrían terminar en desperdicio alimentario. Por eso, para mejorar la logística y la organización de la despensa solidaria, la fundación recuerda que si esta Navidad se van a aportar alimentos, los mejor es optar por la leche (con la mayor fecha de caducidad posible) y el aceite. «Si nos centramos en estos productos, la organización será más sencilla», apuntan desde la ONG, que encara el final del año con la garantía de que lo obtenido entre el 7 y el 9 de noviembre garantizará el suministro hasta principios del próximo año.

Platos solidarios

Este llamamiento llega además después de que el Banco de Alimentos celebrara el pasado viernes 14 su tradicional gala benéfica anual, en la que entregó un reconocimiento a «aquellas instituciones, empresas y personas amigas y colaboradoras» que han mostrado «especial sensibilidad hacia las personas más desfavorecidas». El acto, celebrado en el hotel Lasa Sport, premió a la Policía Nacional con el plato solidario en la categoría de instituciones, «por su insustituible función para vertebrar la convivencia pacífica».

Ampliar Entidades y personas galardonadas este año con el Plato Solidario del Banco de Alimentos. El Norte

El galardón a la entidad solidaria fue para la Iglesia Reformada Episcopal, «por la atención a personas necesitadas derivadas por los CEAS». En el apartado de entidades, el premio fue para la industria gastronómica Blanca Mencía (Cascajares), «por su constante apuesta por la innovación y la solidaridad». El plato empresa solidaria recayó en Quesera Napoli y en la categoría de persona solidaria el reconocimiento fue para Eusebio Sacristán. Además, Alfonso Simón Robledo recibió el premio con el que se ensalza la labor de los voluntarios del Banco de Alimentos. En este caso, Alfonso Simón colabora con la entidad desde el 7 de abril de 2014, con labores en las áreas de Gestión de Procesos y Comunicación.

