De la banca a gestionar comunidades de vecinos

Marta Santos y Rut Torinos, en su despacho. / L. N. Marta Santos y Rut Torinos, creadoras de Tramita2 Valladolid, gestoría especializada en administración de fincas, seguros y gestiones LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 14 octubre 2018, 10:47

Hay quien dice que mezclar negocios y amistad no es buena idea. Pero Marta Santos y Rut Torinos son la excepción que confirma esta regla. Ellas empezaron siendo compañeras de trabajo, más tarde fueron amigas y ahora son socias. Tienen vidas profesionales paralelas, caracteres complementarios y una filosofía de trabajo común. Acaban de poner en marcha Tramita2 Valladolid, una gestoría especializada en administración de fincas, seguros y gestiones con las administraciones.

Marta siempre se sintió atraída por el márketing y por ello quiso estudiar empresariales y especializarse en aquella materia que tanto le interesaba. Su intención era trabajar en la empresa privada, pero tras sus primeras prácticas laborales en el sector bancario y le gustó tanto que, desde entonces, toda su carrera profesional ha transcurrido en la banca como gestora comercial en ventanilla y en mesa. Tras un ERE en la última entidad en la que llevaba tres años trabajando, se quedó sin empleo.

La historia de su socia Rut es similar. Se diplomó en empresariales, especializándose en investigación y técnicas de mercado y, tras un periodo de prácticas en la administración, se licenció en Administración y Dirección de Empresas. Hizo las prácticas en una entidad bancaria, donde luego ha estado trabajando durante 10 años. Allí conoció a Marta y se hicieron amigas. «Nos complementamos muy bien. Enseguida conectamos y trabajamos muy bien juntas. No con todos los amigos se puede trabajar bien, pero nosotras no aparcamos los problemas, sino que los solucionamos al momento, y eso es fundamental a la hora de compartir negocio», dice Rut.

En agosto de 2017 se quedaron en paro y fue entonces, cuando empezaron a barajar la posibilidad de montar su propio negocio. «No sabíamos qué tipo de empresa podíamos montar. Quedábamos a menudo para hablarlo y poco a poco fuimos desarrollando la idea. Antiguos compañeros de trabajo nos sugirieron que nos dedicáramos a la administración de fincas, ya que estábamos muy familiarizadas con el tema y además se nos daba bien. Así que decidimos especializarnos en ello», cuenta Marta, quien pronto se colegió en el Colegio de Administradores de Fincas.

Así pudo acceder a formación muy específica para desarrollar su actividad, como en la Ley de Propiedad Horizontal y en gestión contable y fiscalidad. Por su parte, Rut está haciendo un Máster de Gestión Fiscal. «Cada una nos hemos especializado en un área. Lo bonito de este trabajo es que cada día tratamos con personas y hacemos cosas distintas. Es un sector muy dinámico y cambiante. Las leyes evolucionan y hay que estar siempre al día, pero nos encanta», aseguran entusiasmadas.

Estas dos socias participaron de la formación CREA para emprendedores del Ayuntamiento de Valladolid, donde pudieron desarrollar su plan de negocio. «El curso nos sirvió para poner los pies sobre la tierra. Teníamos la idea en la cabeza, pero hasta que no tuvimos hecho el plan financiero, no sabíamos si sería viable o no. Las dos estamos al 100% en este proyecto, pero somos conscientes de que es difícil sacar el salario de dos personas y eso es algo a tener en cuenta. Lo nuestro son los números y si los números no salen, pues habrá que tomar decisiones. Pero de momento, la cosa va bien y los clientes están respondiendo», explica Rut satisfecha.

Tienen la cuota de la seguridad social reducida y han capitalizado el paro, escogiendo la modalidad de subvencionar el importe de las cuotas a la Seguridad Social. Las dos se han sentido muy arropadas en todo el proceso de la puesta en marcha de su empresa. Han sido muchos los que de una u otra forma les han brindado ayuda, como los tutores del CREA y los voluntarios senior de Secot, que les dieron gran asesoramiento. Comenzaron trabajando en un local familiar y recientemente se han trasladado al coworking Plan Gestiona, en la calle Estación. «Compartir espacio con otros emprendedores, es la mejor opción para nosotras, por precio y porque estamos ubicadas en la zona centro. Nos han dado muchas facilidades. Solemos ir nosotros a visitar a domicilio, queríamos dar una buena imagen para cuando vienen los clientes a nuestro despacho», cuenta Marta.

Tramita2 Emprendedoras. Marta Santos Yuste (44); diplomada en Empresariales; y Rut Torinos Esteban (39), licenciada en ADE. Fecha de inicio de la actividad. 9 de abril de 2018. Contacto. C/ Estación, 11-2º Dcha.47004 Valladolid www.tramita2valladolid.es Telfs: 693 394 517 y 693 708 717.

En Tramita2 Valladolid cuentan con varias líneas de negocio. La principal es la de administración de fincas. Ellas realizan un seguimiento riguroso y permanente de la actividad cotidiana de cada finca. «Nos encargamos de la constitución de la comunidad, del control administrativo y contable, de los mantenimientos y obras y de asesoramiento en general. Tenemos un departamento de ahorro de costes fijos, para negociar con proveedores y mejorar los precios de los servicios contratados», informan.

Además, realizan todo tipo de gestión de trámites y recursos ante organismos públicos. Se han especializado en la gestión de autónomos y en la tramitación del IVA, IRPF y otros impuestos. También hacen declaraciones de la renta, domiciliaciones, redacción de documentos entre particulares, como contratos de arras. Otro de sus puntos fuertes son los seguros. Colaboran con diferentes compañías de prestigio en el ámbito asegurador, para ofrecer a sus clientes una gran variedad de opciones. «Valoramos mucho el trato personal y directo con nuestros clientes. La mayoría de ellos han llegado por el boca a boca y por recomendaciones de antiguos compañeros de trabajo. Incluso antiguos clientes han venido a buscarnos, porque conocían nuestra forma de trabajar. De eso estamos muy orgullosas», aseguran.