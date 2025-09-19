El balance policial de las fiestas de Valladolid: 67 detenidos y 32 actas por armas incautadas El dispositivo, que auxilió a un niño perdido, puso el foco en la prevención de hurto de móviles con el refuerzo de agentes en la zona de Las Moreras

El Norte Valladolid Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:41

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a 67 personas y levantaron 190 actas durante el dispositivo especial puesto en marcha con motivo de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, desde el 5 al 14 de septiembre, cuyo fin se centró en generar un «entorno seguro» para los vecinos y visitantes, según fuentes policiales recogidas por Ical.

Más en concreto, hubo 145 actas por drogas, 32 por armas y 13 por la LO 4/2015, además se encontró a un menor perdido que fue entregado a sus padres. También se establecieron seis controles en vía publica en los que se identificaron a 147 personas y se realizaron nueve servicios de auxilios humanitarios.

En base a la experiencia de años anteriores, desde la Brigada Provincial de Policía Judicial se puso el foco de la prevención en los hurtos de móviles que se producen en zonas de gran afluencia de personas jóvenes, como las Moreras, Plaza Poniente, entorno de la Plaza Mayor y Plaza Martí y Monsó, en los que las víctimas no se percatan de la sustracción de sus móviles, ya sea por consumo de alcohol o por el gran número de personas que se concentraban en el lugar.

De esa forma, explicaron que un total de diez agentes reforzaron a los que habitualmente prestan servicio de noche en las zonas mencionadas. Otro de los puntos en los que se amplió la presencia policial fue el Punto de Atención a las Víctimas instalado en la zona de las Moreras, con especial atención a las mujeres víctimas de delitos de agresión sexual. En concreto, se desplegaron en ese punto agentes de la UFAM de la Policía Nacional, especializados en esa tipología delictiva.

La Brigada Provincial de Información, siguiendo las instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad dado que España se encuentra en Nivel 4 de activación del Plan Antiterrorista, realizó labores incardinadas en el mismo. Igualmente, estrechó la vigilancia de personas vinculadas a grupos juveniles violentos. Fueron 14 los agentes de la Brigada que han reforzado este dispositivo y otros siete agentes del TEDAX NRBQ, que realizaron numerosas requisas durante todas las ferias en aquellos puntos donde se realizaban actos con gran afluencia de público. En estas requisas también participaron agentes de la Unidad de Subsuelo y Guías Caninos.

El dispositivo especial más visible para los ciudadanos fue asumido por los indicativos uniformados pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, distribuidos en 17 indicativos y contando con un refuerzo de 32 policías. «Tuvieron presencia en puntos sensibles para dar una pronta respuesta a cualquier conato de violencia y realizar una labor preventiva y disuasoria de cara a delitos tales como robos con violencia, agresiones y lesiones», concluyen.