El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la Situación 1 prevista en su plan contra la contaminación El Consistorio ha tomado esta decisión tras la reducción «drástica» de partículas en el aire EL NORTE Valladolid Lunes, 4 marzo 2019, 21:36

El Ayuntamiento de Valladolid ha decidido desactivar la Situación 1, de carácter preventivo, prevista en el 'Plan de Acción en situaciones de alerta por contaminación del aire urbano en Valladolid', debido a la reducción «drástica» de los niveles de material particulado en el aire, concretamente los valores de PM2,5 y PM10, según informan en un comunicado recogido por Ical.

No obstante, desde el Ayuntamiento se continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.