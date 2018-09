El Ayuntamiento de Valladolid desactiva la situación preventiva de ozono Estación de Control de Contaminación Atmosférica. / El Norte Se aconseja no utilizar el vehículo privado si no es indispensable EL NORTE Valladolid Martes, 18 septiembre 2018, 14:39

El Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado este martes la situación 1 preventiva por altos niveles de ozono que estaba habilitada desde el pasado día 11, con lo que cambia así la advertencia mantenida durante ocho jornadas, en las que se han registrado 100 microgramos de este componente en el aire por cada metro cúbico, informa Efe.

La cantidad de ozono en el aire aumentó en la recta final de las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, cuando ya a partir del domingo día 9 se registraron valores superiores de ozono a los 100 microgramos por metro cúbico, una situación que se ha mantenido hasta el día domingo 16 inclusive, y que remitió este lunes, según los datos recogidos en las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAV).

La activación de la Situación 1 preventiva se contempla en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado, quien ha recordado, que pese a remitir los altos niveles de ozono, continúa siendo aconsejable que no se utilice el vehículo privado si no es indispensable, para que esta situación no se vuelva a producir.

A lo largo del verano, Valladolid ha vivido varias situaciones en las que se ha activa el nivel 1 preventivo, en el que se recomienda a la población no realizar ejercicios físicos de alto rendimiento en las horas centrales del día y, a las personas especialmente sensibles como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias, no realizar esfuerzos físicos desacostumbrados y prolongados al aire libre.