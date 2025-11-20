El Ayuntamiento de Valladolid anula el examen para Policía Municipal tras detectar «irregularidades» El tribunal constata que «parte del enunciado del supuesto práctico» planteado en un ejercicio «coincidía literalmente» con material de una academia de oposiciones

Aspirantes a policía local, en un descanso de examen anterior celebrado en la comandancia de la Policia Municipal de Valladolid.

El Norte Valladolid Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:11 | Actualizado 19:51h.

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado en la tarde del jueves de que el órgano de selección del proceso selectivo para la provisión de 13 plazas de Agente de Policía Municipal (nueve por turno libre, tres por movilidad y una de reserva para tropa y marinería) ha acordado anular el segundo ejercicio de la prueba de conocimientos, realizado ayer 19 de noviembre.

«La decisión se ha adoptado por unanimidad tras constatar que parte del enunciado del supuesto práctico planteado en dicho ejercicio coincidía literalmente con un material elaborado por una academia de preparación de oposiciones, difundido el pasado mes de agosto, lo que podría suponer un perjuicio para la igualdad de oportunidades entre aspirantes», explica el Consistorio en una nota.

El tribunal calificador ha confirmado, añaden, que los sobres con los ejercicios realizados no han sido abiertos y permanecen custodiados, firmados y precintados, garantizando así la integridad del proceso.

Con el fin de «preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad», el órgano de selección ha acordado convocar nuevamente a los aspirantes para la repetición del segundo ejercicio en próximas fechas, que serán determinadas en la reunión prevista para el 24 de noviembre. Esta decisión está publicada en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento, que «reafirma así su compromiso con la transparencia y el correcto desarrollo de los procesos selectivos», concluye.

Según han explicado fuentes municipales, la oposición se compone de varios ejercicios y comienza con una prueba de aptitud física, que fue el primer examen. A continuación se realiza la prueba de conocimientos, que se divide en dos ejercicios: el primero es un cuestionario tipo test y los aprobados pasan al segundo ejercicio de conocimientos, o caso práctico, que es el que se realizó el miércoles y ahora ha sido anulado.