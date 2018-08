El Ayuntamiento de Valladolid ultima el plan para peatonalizar el Puente Colgante El Puente Cogante permite la circulación de coches entre la avenida de Salamanca y el Paseo de Zorrilla. / R. Alonso La inversión en la reforma y mantenimiento de los pasos sobre el Pisuerga supera el millón de euros LORENA SANCHO YUSTE Valladolid Lunes, 27 agosto 2018, 13:34

Con el caso aún reciente del puente genovés de Morandi, que se derrumbó y dejó más de cuarenta muertos, todas las alarmas de las grandes ciudades de Europa han saltado en busca de una revisión urgente de este tipo de pasos con el objetivo de evitar que una catástrofe similar pueda volver a ocurrir. ¿Pero qué pasa con Valladolid? Con una población que ronda los 300.000 habitantes, la ciudad del Pisuerga cuenta con más de una docena de puentes, viaductos y pasos elevados que en los últimos dos años han recibido una inyección presupuestaria superior al millón de euros. El objetivo, según matizan desde la Concejalía de Urbanismo, es el mantenimiento de este tipo de infraestructuras, con reparaciones, actuaciones de conservación, elaboración de estudios e, incluso, obras de urbanización destacadas como las llevadas a cabo en los puentes Mayor y de Poniente.

El más preocupante, según matizan desde la citada Concejalía, sería el Puente Colgante, que viene dando problemas desde hace tiempo y que en los últimos años se somete a varias revisiones anuales. «Se aligeró y es objeto de múltiples reparaciones, pero ha de ser revisado por completo, por una empresa especializada», destaca el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. De tal forma que su intención pasa por que en «breve plazo», y tal y como ya avanzó el concejal de Movilidad y Seguridad, Luis Vélez, se elimine el tráfico rodado y su uso sea solo peatonal y ciclista.

Tras las reparaciones de los últimos tres años, con una o dos anuales, en este puente, el Ayuntamiento planifica así incluir en los presupuestos del próximo ejercicio una actuación especializada. «Desde el punto de vista no solo de la movilidad, sino también de la seguridad, e incluso de la protección del patrimonio, se aconseja eliminar el tráfico rodado. Yo creo que, con la avenencia de Movilidad, se acabará cerrando a los coches no tardando mucho, aunque no hay una fecha aún concreta», añadieron desde Urbanismo.

Las actuaciones en el mantenimiento de estos puentes y viaductos se ha materializado así en las juntas de los de Juan de Austria y en la entrada de la pasarela del Museo de la Ciencia, entre otros, con unos 70.000 euros; en pasarelas y puentes de madera, en la conservación del Puente de Santa Teresa (en torno a 50.000), en la desembocadura del Esgueva (unos 50.000 euros) y en un gran número de pasos, como Parva de la Ría hacia Fuente el Sol.

Además, se ha elaborado un estudio del puente Condesa Eylo, se han llevado a cabo obras en los de Poniente (300.000 euros) y el Puente Mayor (285.000 euros) y se han realizado reparaciones en el de Daniel del Olmo (más de 20.000 euros de inversión).

En el nuevo convenio de conservación y mantenimiento de vías públicas, que actualmente se encuentra en fase de licitación por parte del Consistorio, se ha previsto en el pliego una inspección anual de puentes, estructuras y obras singulares con el objetivo de sistematizar así la tarea de conservación y mantenimiento y estudiar principalmente la seguridad de las infraestructuras. El Ayuntamiento de Valladolid, a su vez, tiene en marcha la elaboración de un inventario completo, así como un plan de mantenimiento para cada una de estas infraestructuras.