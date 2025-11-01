El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Carpa de la antigua hípica militar después de la celebración de una edición de Pingüinos. José C. Castillo

El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros

El motoclub alegó después de que el Consistorio rebajara la tasa inicial, de 37.421 euros, para cobrar únicamente «la colocación, retirada y lavado de contenedores»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:50

La edición número 43 de Pingüinos tiene fecha, los días 8, 9, 10 y 11 de enero de 2026. Aún no se conoce el cartel ... y tampoco el programa, aunque en este caso cualquier motero aficionado sabe lo que se puede encontrar en un clásico del calendario motociclista. Lo que sí se sabe es que Turismoto tendrá que tener presente un gasto que hasta este mismo año no computaba y que desde la aprobación de la nueva ordenanza de limpieza le supone, ahora sí, un desembolso. Porque el Ayuntamiento ha desestimado las últimas alegaciones realizadas por el motoclub y ha acordado enviarle la factura definitiva por «la colocación, retirada y lavado de contenedores». Un servicio que asciende a 5.496 euros (incluido el IVA).

