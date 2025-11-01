El Ayuntamiento de Valladolid ratifica la factura a Turismoto por la limpieza de Pingüinos: 5.496 euros

La edición número 43 de Pingüinos tiene fecha, los días 8, 9, 10 y 11 de enero de 2026. Aún no se conoce el cartel ... y tampoco el programa, aunque en este caso cualquier motero aficionado sabe lo que se puede encontrar en un clásico del calendario motociclista. Lo que sí se sabe es que Turismoto tendrá que tener presente un gasto que hasta este mismo año no computaba y que desde la aprobación de la nueva ordenanza de limpieza le supone, ahora sí, un desembolso. Porque el Ayuntamiento ha desestimado las últimas alegaciones realizadas por el motoclub y ha acordado enviarle la factura definitiva por «la colocación, retirada y lavado de contenedores». Un servicio que asciende a 5.496 euros (incluido el IVA).

La raíz de esta discusión se encuentra en la ordenanza de limpieza que entró en vigor el pasado 1 de enero. En ella se recoge que los promotores privados de eventos en espacios públicos son los responsables «de la suciedad derivada» de sus celebraciones. Por lo que les puede exigir una fianza que cubra los gastos «previsibles de las operaciones de limpieza y recogida de residuos». «En la organización de eventos públicos de carácter puntual que, a juicio del Ayuntamiento, impliquen la concentración de un elevado número de personas, resultará obligatorio, por la entidad organizadora, elaborar y presentar un plan para la prevención, minimización y adecuada gestión de los residuos que se generen durante la celebración del mismo», explica la nueva normativa. Y en el caso de que el Ayuntamiento se haga cargo, por acuerdo, de la recogida, podrá después facturar el servicio.

La anterior edición de Pingüinos fue la primera ocasión en la que la nueva ordenanza podía ejecutarse. Y el 7 de enero Turismoto pidió al Ayuntamiento que se hiciera cargo de la limpieza «ante la imposibilidad de cumplir con la ordenanza», según el decreto firmado por el concejal del área. Alberto Cuadrado (Vox). También el área de Turismo y Marca Ciudad, que recae en la concejala Blanca Jiménez (PP) pide al servicio de limpieza que actúe, puesto que la entrada en vigor de la ordenanza deja sin plazo al motoclub para diseñar un plan de recogida de residuos o contratarlo con alguna empresa.

Se pide a la Concejalía que asuma el «suministro y retirada del mobiliario urbano», el vaciado de los contenedores, «la retirada con pala cargadora y camión de los restos de las hogueras» y la limpieza posterior a la celebración. El resultado: 1.066 horas de trabajo de 46 trabajadores durante diez días y 32.560 kilos de residuos, según el informe del servicio de Limpieza.

El 4 de marzo se emite el primer informe con la valoración económica de esos datos. Son 30.927 euros a los que hay que sumar el IVA. La factura, que se envía al motoclub el 25 de abril, es de 37.421 euros.

Turismoto alega a esa primera factura y aduce que no se ha notificado el inicio del procedimiento, lo que ha provocado que no pueda efectuar alegaciones en plazo. El 25 de junio se estima el plazo y se reinicia el procedimiento, que desemboca en una segunda interpretación sobre «eventos públicos de carácter puntual en la vía pública y/o instalaciones municipales, respecto de los que existe un interés público de carácter municipal». Se emite una segunda liquidación provisional por 4.541 euros más IVA (5.496 euros en total).

De nuevo se registra un recurso de Turismoto, que asegura que el Ayuntamiento no trasladó «el informe de valoración del coste de los trabajos». El Consistorio lo adjunta en una nueva resolución el 18 de septiembre. Posteriormente, aclara: «El informe y valoración económica […] recoge los costes directos del servicio prestado, teniendo en cuenta el trabajo realizado y los medios mecánicos y medios humanos empleados exclusivamente en la colocación, retirada y lavado de contenedores, […] no incluyendo el coste de recogida y tratamiento de residuos ni la limpieza y acondicionamiento del espacio en el que se desarrolló la actividad, espacio de acceso restringido al que sólo se accedía previa inscripción y correspondiente pago de la cuota correspondiente».

Así, el Ayuntamiento desestima todas las alegaciones y remite de manera definitiva la factura a Turismoto.