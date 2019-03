El Ayuntamiento inicia en Juana Jugan un proceso para alojar en pisos a chabolistas

La comisión del soterramiento se cierra sin acuerdo con el PP ni con Cs

La comisión de investigación sobre el soterramiento se cerró ayer sin consenso en las conclusiones, de tal forma que solo salieron adelante las que habían pactado el PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede, que dictaminaron responsabilidad política en el fracaso ferroviario en la persona del exalcalde, Javier León de la Riva, a quien el portavoz socialista, Pedro Herrero, calificó de «delincuente convicto». Charo Chávez, presidenta de la comisión, achacó así al PP la responsabilidad por contraer una deuda de 400 millones «por algo que nunca se hizo».

Las conclusiones del PP y de Ciudadanos se votaron de forma particular y quedaron desestimadas. Los dos grupos veían además responsabilidad del PSOE en el fracaso del soterramiento. De hecho, Martínez Bermejo, portavoz popular, lanzó duras críticas al gobierno de ÓscarPuente por crear «barrios de primera y de segunda» con la barrera del tren. Y acusó a su vez al PSOE de tener las conclusiones escritas antes de que empezara la comisión. «Ha querido usted meter en la cárcel a su predecesor (...) Le movía el rencor y no el derecho», acusó Martínez-Bermejo a Puente. Al respecto, el alcalde le recordó que él también le presentó una querella –por el caso Gato–, «pero ni siquiera logró que me llamaran a declarar», se mofó.