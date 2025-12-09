El Ayuntamiento destina 350.000 euros para planos sin obras en Poniente, Daniel del Olmo y San Agustín

Era el de Vox un órdago de cara a su galería fácil de driblar y así lo ha jugado el alcalde. Carnero ha aceptado ... crear la mesa de estudio sobre la posible supresión de las multas en la zona de bajas emisiones, condición indispensable impuesta por su socio de gobierno para apoyar los presupuestos municipales de 2026, con lo que los tres concejales de la formación de Abascal votarán 'sí' a las cuentas del año que viene. Superada esta sencilla faena de aliño, el Ejecutivo Local ha presentado este martes su proyecto con el objetivo de sacarlo adelante en el pleno de diciembre.

El presupuesto consolidado del Consistorio, incluidas sus fundaciones y empresas públicas, ascenderá a 445.015.149 euros, mucho dinero, pero con pocas novedades en cuanto a una inversión que ascenderá a 82 millones. Así, para las tres grandes obras anunciadas desde el inicio del mandato -ampliación del puente de Poniente, túnel en la rotonda de San Agustín y nuevo viaducto para sustituir el maltrecho paso de Daniel del Olmo (Paseo de Zorrilla-polígono de Argales)- únicamente se consignan 350.000 euros, una cantidad que se destinará a redactar el diseño de las intervenciones, los planos.

Vamos que, en principio, no habrá obras a pie de asfalto en el año que se estrenará en 22 días. Los trabajos se retrasarían en todo caso a 2027, aunque con las elecciones municipales previstas para mayo de ese ejercicio y dada la envergadura de la actuación en estas tres infraestructuras no se sabe si el equipo de Gobierno se meterá en ese incómodo jardín. Se verá.

En el caso del túnel San Agustín, el alcalde confía en recibir una respuesta del Ministerio de Transportes sobre este proyecto. Hay pendiente una reunión para cerrar el pliego para su diseño y Carnero cree que el Gobierno de España podría pagar íntegramente la obra con lo que se ha ahorrado de la licitación de la nueva estación de trenes.

En el anexo de inversiones aparece un plan desconocido hasta ahora: la reforma del jardín histórico de La Rosaleda. Jesús Julio Carnero ha avanzado que se trabaja también en la redacción de ese proyecto con la finalidad de reparar las sendas de este parque, mejorar los parterres y hacerlo más atractivo. Incluye esta obra dentro de las iniciativas de los presupuestos participativos, un batería de actuaciones que se ejecutarán completamente, según ha subrayado. Dedicarán más de cinco millones a cumplir con todas las aprobadas, algunas pendientes desde 2017, cuando gobernaban PSOE y Toma la Palabra.

El regidor ha destacado que el diseño de las cuentas se ha llevado a cabo en un contexto económico «de elevada incertidumbre» tanto por la ausencia de Presupuestos Generales, como de reglas fiscales y falta de previsión de ingresos por las transferencias del Estado. Pese a ello, el primer edil ha presumido de que los del Ayuntamiento consolidan un modelo de gestión que «combina seriedad financiera, inversión en proyectos estratégicos y atención constante a las necesidades de los vecinos». En su opinión, «Valladolid avanza hacia un modelo de ciudad más equilibrado, más próspero y con más oportunidades».

Urbanismo 37,8 millones Reforma de Las Brígidas, San Juan y aparcamiento

Con 37,8 millones de presupuesto, la Concejalía de Urbanismo y Vivienda tiene previsto cerrar en 2026 la compra al Sareb de suelo para la implantación de empresas en la zona de San Juan y Valdezoño, frente a San Cristóbal y cerca del complejo logístico ferroviario. Dedicará 1,8 millones a esta operación estratégica de terreno industrial.

Más cerca del vecino, el departamento que gestiona Ignacio Zarandona afrontará la reforma de la plaza de Las Brígidas (834.375 euros) con el proyecto Claustro Vivo, instalará los arcos del claustro de La Merced Calzada en la plaza de San Juan (140.000) y pondrá en uso el aparcamiento hasta ahora gafado de la plaza de la Solidaridad, en el barrio de La Victoria (380.000 euros).

Además tiene previsto encargar el proyecto para la pasarela peatonal y ciclista sobre el Pisuerga que conectará con Arroyo (50.000) y espera poder contar con los terrenos urbanizados del entorno del Zambrana, donde se planean 350 viviendas de protección oficial, una intervención para la que se consignan 1,76 millones. En 2026, la rehabilitación del Teatro Lope de Vega recibirá 4,5 millones de euros y se destinarán otros 1,45 a la reurbanización de la Carretera de Fuensaldaña para crear una acera y el carril bici.

El Ayuntamiento reserva otros 8,8 millones de euros para pagar su aportación al plan de integración ferroviaria de 2026 y la parte proporcional de los 11 millones que se aplazaron pese al anuncio de la disolución de la Sociedad Alta Velocidad impulsada ya por el ministerio que dirige Óscar Puente.

Tráfico y Movilidad 49,65 millones Reurbanización de Acibelas y San Luis

Además de contratar los proyectos para el diseño de las obras del puente de Poniente, Daniel del Olmo y San Agustín, la concejalía que gestiona Alberto Gutiérrez Alberca tiene en cartera la reurbanización completa de las calles San Luis y Acibelas, en el entorno de la plaza Circular, por importe de 500.000 euros, así como la de la calle Atenas, en la urbanización Santa Ana.

En su presupuesto, 9,2 millones de euros se dedicarán a la conservación de vías públicas y otros 400.000 para los nuevos carriles bici, entre ellos el de conexión con Zaratán. Esta área, que ampliará la flota de bicicletas eléctricas de Biki en 2026, invertirá 2,3 millones en nuevos sistemas de control del tráfico, mantendrá congelados los precios de Auvasa e incorporará tres nuevos autobuses a la flota.

Participación Ciudadana y Deportes 20,04 millones Cubiertas del Pisuerga y arreglo de otras dotaciones

Una de las mayores inversiones de la concejalía se la llevarán las goteras. Tanto las del polideportivo Pisuerga, que será sometido a la renovación integral de sus cubiertas por importe de 1,3 millones, como las del centro cívico de Pajarillos (445.764). El área de Mayte Martínez reserva otros 600.000 euros para «reparaciones urgentes» en instalaciones deportivas deterioradas. Su departamento será el encargado de que se cumpla el compromiso para que todas la iniciativas de los presupuestos participativos se ejecuten.

Medio Ambiente A la espera de la CHD para la piscina del Pisuerga

La Concejalía de Medio Ambiente será la encargada de elaborar el plan para la reforma de los jardines de La Rosaleda, que está pendiente de concretarse. Destinará 3,5 millones a la mejora de parques e instalación de mobiliario urbano en los mismos (parte de ellos procedentes de los presupuestos participativos) y avanzará en el plan que presentó Carnero para potenciar los ríos que discurren por la ciudad. El alcalde ha acotado que esperan una respuesta de la Confederación Hidrográfica del Duero para saber si acepta la idea de crear una piscina fluvial en la playa, donde desde hace dos veranos está prohibido el baño por la mala calidad de las aguas.

Medio Ambiente, que gestiona también los cementerios municipales, iniciará en 2026 la pavimentación de los caminos de tierra de la parte histórica de El Carmen y abordará la primera fase del espacio de entierro para mascotas en una parcela anexa al camposanto de Las Contiendas. Las inversiones en la red de abastecimiento y saneamiento de agua están cuantificadas en diez millones de euros para el año que viene.

Servicios Sociales 49,41 millones Centros de mayores del casco histórico y Arca Real

El área incrementa el presupuesto el 2% respecto al del presente año. La mayor partida de la concejalía que gestiona Rodrigo Nieto se la lleva el programa de ayuda a domicilio con 23,5 millones de euros para atender a 5.000 mayores en situación de vulnerabilidad. Importante será la inversión prevista de 1,8 millones para transformar la antigua Escuela de Arte frente al Calderón en un centro de actividades para los más veteranos del casco histórico, así como la partida de 334.179 euros para ampliar el de Arca Real en la antigua nave del Mercadona.

Salud Pública y Seguridad 65,4 millones Depósito de El Peral, armas y control de aforos

El presupuesto de esta concejalía destina 25 millones a limpieza. Entre las inversiones, destacan diez nuevos equipos para la recogida de enseres y la sustitución de las plataformas de basura soterradas que se encuentran en mal estado. En Policía Local, la obra de ampliación y mejora del depósito de vehículos de El Peral se llevará una importante partida y está planificada la renovación del armero de los agentes. El alcalde ha anunciado además la implantación de un sistema de control de aforos en la Plaza Mayor para grandes eventos.

Educación y Cultura/ Turismo 41,65 millones Finalización de la última nave del LAVA y Centro del Vino

Entre los proyectos del área de Educación y Cultura ya en marcha figura la culminación de las obras de la última nave que quedaba por recuperar para el LAVA, en la zona del antiguo matadero. Esta intervención se lleva 752.000 euros. También prevé otros 43.500 para la restauración de esculturas en la vía pública. En el caso de la Concejalía de Turismo y Marca de Ciudad, la principal inversión asciende a 496.000 euros con el objetivo de poner en marcha la primera fase del Centro del Vino en el antiguo Convento de Las Catalinas.

Comercio y Mercados 3,5 millones Rehabilitación del Campillo

La principal inversión del área serán las obras de rehabilitación del Mercado del Campillo. En total, las mejoras previstas en las plazas de abastos de titularidad municipal contarán con una partida de 462.700 euros. Las subvenciones a las asociaciones de consumidores se incrementarán el 30% y se quiere poner en marcha un plan de apoyo al comercio tradicional con el foco en los clientes más jóvenes.

Hacienda y Alcaldía 82,49 millones De los programas informáticos a los planes estratégicos

La Concejalía de Hacienda continuará con la renovación de programas y plataformas informáticas del Ayuntamiento, una inversión a la que destinará 5,5 millones de euros de su presupuesto total de 68,7. Respecto al área de Alcaldía, el 41% de la partida se la lleva la Agencia de Innovación. El alcalde desgranó algunos de los proyectos en los que trabaja este órgano, como el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales en la antigua nave provisional del Mercado del Val instalada en Barrio España, el espacio 'coworking', que alberga ya a 63 emprendedores vinculados al sector audiovisual y de videojuegos o el incremento del 12,5% la línea de subvenciones para empresas de nueva creación.

También avanzó la creación del Centro de Excelencia en Ciberseguridad Aplicada a la Movilidad Conectada -3,5 millones de euros, en colaboración con el ICE de Castilla y León, que desarrollarán Renault y Orange- o la ampliación del proyecto Ríos de Luz mediante tecnología IA y nuevas iluminaciones emblemáticas.