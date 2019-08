El Ayuntamiento desactiva la situación preventiva por el ozono Coches circulan por el puente de Poniente. / Jorge Sanz Las tormentas y el descenso de temperaturas de los últimos días han mejorado la calidad del aire EL NORTE Valladolid Martes, 27 agosto 2019, 12:56

Las condiciones meteorológicas -con las tormentas y el descenso de las temperaturas- han propiciado una mejora de la calidad del aire con la reducción de los niveles de todos los contaminantes, incluido el que más problemas está provocando este verano en Valladolid, el ozono.

El Servicio de Medio Ambiente informa que no se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Contaminación Atmosférica el valor de 100 µg/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias. La situación 1 se activó el día 25 de agosto por la superación de este valor durante 3 días consecutivos. Esta situación se mantuvo durante el día de ayer por la superación de este valor durante el mismo día 25, domingo.

Con el descenso de los valores de ozono durante el día de ayer, se desactiva la situación 1, preventiva, ya que los niveles han descendido por debajo del valor de 100 µg/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.