El Ayuntamiento desactiva la situación preventiva por ozono
EL NORTE Valladolid Martes, 14 agosto 2018, 10:19

El Área de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Valladolid ha desactivado la situación 1 Preventiva por ozono al reducirse los niveles por debajo de 100 microgramos/m3 como valor máximo de las medias móviles octohorarias, según los datos suministrados por la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid.

El Ayuntamiento de Valladolid activó ayer la situación 1, preventiva, como consecuencia de la superación del valor máximo octohorario durante tres días consecutivos.

Desde el Consistorio recuerdan a la población que toda la información acerca de la calidad del aire de la ciudad de Valladolid se encuentra disponible en la página web municipal www.valladolid.es/es/rccava.

No obstante, el Ayuntamiento continúa recomendando que todas aquellas personas para quienes no sea indispensable usar el vehículo privado, reduzcan al mínimo su uso en los próximos días para que la contaminación no vuelva a subir y haya que realizar restricciones.