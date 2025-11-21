El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión

El Ayuntamiento de Valladolid se ha visto obligado a corregir la información sobre los distintivos ambientales de los vehículos que pueden o no entrar a ... la zona de bajas emisiones (ZBE) tras la alegación presentada por un motorista que fue sancionado este pasado verano en dos ocasiones por acceder al área vedada con su Yamaha XVS de 650 centímetros cúbicos.

Este vallisoletano, que ha abonado dos multas de 100 euros cada una con el pronto pago (el importe original es de 200), había consultado la página web municipal dedicada a esta nueva norma ambiental donde se establecía claramente que los vehículos que tenían la entrada prohibida era los diésel anteriores a 2006 y los de gasolina anteriores a 2001. Su 'custom', una montura ya clásica, está matriculada en julio de este último año por lo que dio por hecho que no iba a tener ningún problema por circular dentro del perímetro.

Craso error. Le llegaron las dos 'recetas' a razón de 200 euros cada e hizo el ingreso por si acaso. «No las recurrí entonces porque si me lo tumbaban iba a perder el descuento del 50% y la broma me salía por 400», explica Javier Barrena. Lo que sí hizo de manera inmediata fue registrar un escrito para advertir a la Administración Local que los datos que aportaba de manera oficial inducían a la confusión, vamos que directamente eran incorrectos o, al menos, muy poco precisos. Él se fío de lo que recogía esa página y acabó pagando el pato. Seguramente no fue el único.

El Ayuntamiento le acaba de contestar. «¡Buenos días! Con respecto a su queja sobre la información facilitada en la página web, le informo que ya está actualizada. Las fechas de matriculación indicadas son orientativas. Lo que determina la etiqueta ambiental del vehículo es la norma de contaminación europea homologada por el fabricante. Puede consultarlo en la web de la DGT», se lee en el mensaje que le han enviado al correo electrónico a finales de octubre.

En efecto, si se accede ahora a esa dirección, la primera entrada oficial en google si se teclea 'zona de bajas emisiones Valladolid', el texto ha cambiado. Antes ponía: «¿Qué vehículos tendrán acceso restringido a partir del 1 de julio de 2025? Diésel anteriores a 2006 y Gasolina anteriores a 2001», se establecía.

Ahora se lee: «¿Qué vehículos tendrán acceso restringido a partir del 1 de julio de 2025? Los vehículos sin etiqueta de la DGT que orientativamente son los diésel anteriores a 2006 y los gasolina anteriores a 2001. Comprueba la etiqueta de tu vehículo en https://zbe.valladolid.es/distintivo. Este enlace se abrirá en una ventana nueva». De esta manera, se ha añadido el «orientativamente», lo que ya sirve al que lo lea para no darlo por hecho, además de incluir la recomendación de que se consulte la etiqueta en esa web que redirige al portal de la DGT.

«Si esto lo hubieran puesto así desde el principio, seguro que muchos no hubiéramos caído en la trampa, es verdad que yo no metí la matrícula en la DGT para saber si tenía o no distintivo, pero lo lógico es hacer caso a una información que es oficial, del propio Ayuntamiento, y que, además, es una norma nueva de la que hay que ofrecer los datos con corrección», subraya el afectado.

Javier tiene intención ahora de esgrimir este reconocimiento por parte del Ayuntamiento de que la información no era la adecuada para recurrir las dos multas que ya ha pagado. Considera que lo lógico es que el Consistorio atienda esa alegación y devuelva el importe de lo que ingresó. Como es normal, el motorista, al que la Policía le llegó a advertir que le iban a llegar otras tres sanciones, algo que de momento no ha ocurrido, no ha vuelto a coger su Yamaha para desplazarse al centro.

Cuando El Norte publicó este caso el pasado 9 de octubre, fuentes de la Concejalía de Tráfico y Movilidad señalaron que la información que se ofrecía era «orientativa», porque el certificado ambiental depende de los fabricantes. Además, añadían que en esa misma web, ya corregida, se indicaba a los conductores que en caso de duda sobre su coche, moto o furgoneta se pusieran en contacto con el teléfono 010 o consultaran las características de su vehículo en el portal de la DGT a través de la matrícula. De momento, es pronto para saber si en la contestación a ese recurso que el motorista va a presentar se utilizaran estos argumentos o se procederá a la devolución del dinero.

El Ayuntamiento comenzó a multar por accesos indebidos a la ZBE el pasado 1 de julio a los vehículos sin distintivo ambiental que no cuentan con exención permanente o autorización temporal para entrar al perímetro vedado a la contaminación, unos permisos que se pueden solicitar a través de la página web municipal. Desde entonces se han impuesto una media de 90 sanciones diarias.

Las restricciones llegarán a los vehículos con etiqueta B en enero de 2028 y en el mismo mes de 2030 las limitaciones también se aplicarán a los C. En ambos casos, estarán obligados, cuando les llegue su hora, a tramitar las correspondientes exenciones o autorizaciones. Los ECO y los Cero Emisiones podrán acceder sin ningún problema siempre.