El Ayuntamiento celebrará el 14 de noviembre un pleno extraordinario sobre el 'alcalde B', una figura «inexistente», según Carnero El regidor señala que se lleva a través de una propuesta y no una moción y avanza que afronta este pleno con «total y absoluta normalidad»

El Norte Valladolid Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:36

El Ayuntamiento de Valladolid debatirá el 14 de noviembre, a partir de las 8.00 horas, sobre el 'alcalde B', una figura «inexistente», según lo calificó el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien criticó al Grupo Socialista por la «utilización» del pleno extraordinario para hablar, dijo, de algo que afronta con «total y absoluta normalidad», según declaraciones recogidas por Ical, durante la inauguración de la XXV Reunión Nacional de Cirugía, que se celebra estos días en el Centro Cultural Miguel Delibes.

«Una vez que se han cumplimentado los plazos correspondientes, tiene lugar en la primera fecha que he encontrado posible», comentó, para señalar que el Grupo Socialista ha intentado llevar al pleno una moción que «habla de un objeto inexistente y por eso no se ha admitido hasta ahora». También remarcó que no se hará mediante una moción, sino una propuesta, que determina nueve minutos en total de intervención para el grupo proponente (PSOE) y siete para cada uno del resto de intervinientes.

«Lo que hacemos es trabajar por y para los vallisoletanos; demostraremos una vez más que lo hacemos allí donde nos encontremos, porque lo que nos mueve es nuestra ciudad y nuestros vecinos. Los datos son los que hablan. Aquí se puede ver muy rápidamente lo que se hace y lo que no se hace. Lo que hicieron y lo que no hicieron. Y por tanto hablaremos también de eso, a buen seguro, y de todos los frentes, algunos de imposible cumplimiento, porque nos lo impiden terceros», incidió, sobre el soterramiento.