El Ayuntamiento achaca a la Junta que haya lista de espera en la ayuda a domicilio Rafael, Piedad y Vicenta, usuarios y auxiliar de la ayuda a domicilio. / HENAR SASTRE El Consistorio reclama más financiación regional para un servicio que atiende a 3.708 personas en la capital VÍCTOR VELA Viernes, 22 junio 2018, 18:32

ElAyuntamiento advirtió ayer de que no puede asumir la atención de más beneficiarios de la ayuda a domicilio (en la actualidad, 3.708 personas en la capital)y que, por lo tanto, las nuevas solicitudes que entren a partir de ahora en los centros de acción social (Ceas) engrosarán la lista de espera. Así lo desveló la concejala de Servicios Sociales, Rafi Romero, durante la comisión del área, en la que informó de que el retraso en la aportación regional para la financiación del servicio impide atender a más usuarios (ya hay 41 en esta situación), después de que el Consistorio haya inyectado 250.000 euros «y no pueda incrementar más los fondos propios».Romero recordó que aunque las corporaciones locales y las diputaciones gestionan el servicio, el 90% de la financiación «debería corresponder a la Junta». En el caso de Valladolid, la aportación municipal es del 31,72%y la regional del 68,28%. Un esfuerzo económico que, aseguran desde el Consistorio, no se puede sostener durante más tiempo.

La Junta es consciente de la necesidad de financiación extra para el servicio de ayuda a domicilio y el pasado mes de febrero selló un acuerdo con los agentes sociales, ratificado luego con la Federación Regional de Municipios y Provincias, en el que se comprometió a aportar este año cuatro millones más (12 hasta 2020) para repartir entre las corporaciones. De momento, ni ayuntamientos ni diputaciones han recibido este dinero ni conocen aún la cantidad que le corresponde a cada una de ellas. La administración regional explicó que «se están llevando a cabo las reuniones de trabajo técnico entre la Gerencia de Servicios Sociales y las corporaciones locales», por lo que «en los próximos días está previsto enviar las adendas con las propuestas. Está a punto», dicen en la Junta.

De momento, ese dinero no ha llegado. Ni al Ayuntamiento ni a la Diputación. Conrado Íscar, diputado de Igualdad y Servicios Sociales, reconoce que «la maquinaria de la Junta es lenta» y que las aportaciones extraordinarias de la Junta aún no se han concretado, lo que dificulta presupuestar el servicio. «Pero en la Diputación no hay lista de espera desde 1999. Para nosotros es una prioridad, así que adelantamos el dinero, lo financiamos con fondos propios y después, cuando llega la aportación de la Junta, que suele tardar, aunque cada vez menos, lo reintegramos», informa Íscar, quien recuerda que la institución provincial asiste a 2.100 personas en la ayuda a domicilio, «con el esfuerzo que supone por la dispersión de los usuarios en el medio rural».

Romero explicó que el Ayuntamiento no puede comprometer más fondos,«cuando ni siquiera sabemos cuánto dinero nos corresponderá de esa partida extraordinaria». El acuerdo marco de financiación de servicio sociales prevé que la aportación actual de la Junta es de 5.147.079,63 euros, cuando el gasto de la ayuda a domicilio en la capital supone 7.538.000 euros para este año. Y la cifra sin duda crecerá en los próximos ejercicios.

Primero, por el envejecimiento de la población. En enero de este año, el 24,34% de los vecinos tenían más de 65 años (el INE recordaba el jueves que es la cuarta ciudad con más jubilados). En enero de hace tres años era del 22,42%. Entonces, había 9.129 personas con más de 85 años. Ahora son 10.503. Esto incrementa la necesidad de ayuda, también en el número de horas, pues cuanto mayor es el usuario, suele requerir más servicios. «Además, Valladolid ofrece a los solicitantes el máximo de horas que puedan tener en función de la normativa vigente, para mejorar su atención», dice Romero. De las 420.442 horas de atención de 2015 se ha pasado a las 453.668 prestadas en 2007. De los 3.708 beneficiarios actuales del servicio, 3.223 reciben atención personal y 485, con comida en su domicilio. Ytodo esto, supone más dinero (el beneficiario paga una parte del servicio en función de su nivel de renta).

¿Qué supone para el usuario que haya listas de espera ?Mientras exista, el Consistorio no asumirá la atención de nuevos casos (hasta que haya bajas en el servicio o se incremente la financiación). Estos nuevos solicitantes se derivarán a las prestaciones vinculadas, servicio similar que prestan empresas homologadas que el beneficiario deberá costear y contratar por su cuenta.

Ángel de la guarda

Vicenta Sinovas, 91 años, es generosa con la paella: «Me gusta que lleve bien de todo, sobre todo congrio». Comparte su receta de paletilla de cordero («bien doradita») con su pasión por la costura, que le entretiene unas largas tardes de tele apagada. «Las novelas me aburren». Dice que coser le mantiene ágiles los dedos y la mente. Apenas sale de casa. Operada de las dos piernas. Mordida por la artrosis. Dolor crónico por neuralgia del trigémino y el hígado renqueante por el exceso de pastillas. Asu lado, su marido, Rafael Martín, también 91 años, cuenta que todo se complicó hace cinco años y medio cuando sufrió un ictus que le afectó al lado izquierdo:«Con lo que me gustaba jugar a la pelota a mano». Eso sí, todavía hace pesas y bicicleta estática «para no perder masa muscular».

Vicenta (la hija de Justo, el panadero) y Rafael 'Malapinta', de Valbuena de Duero, son dos de los usuarios del servicio de ayuda a domicilio. De lunes a viernes reciben, durante tres horas, la visita de Piedad Alonso, auxiliar de enfermería que se encarga del aseo personal, la ducha, la limpieza de la casa, también la compañía al médico, la compra o el paseo de Rafael. «Es nuestro ángel de la guarda», dicen. Con los tres hijos «atareados» con sus trabajos y sin gana alguna de residencia, el servicio de ayuda a domicilio era, dicen, la mejor alternativa. «Nos tratan bien».Comenzaron con él hace casi seis años.Desde hace unos meses se han incrementado las horas de asistencia porque la atención que requieren es mayor.

Su asistente, Piedad Alonso, es también representante del sindicato UGT. Recuerda la necesaria formación del colectivo, «que nos valoren como profesionales, no como chachas» y lamenta que durante años se haya «malbaratado el servicio». «La situación está mal cuando otras empresas tiran a la baja», lo que reduce los sueldos. El Ayuntamiento ha adjudicado el servicio de ayuda a domicilio en Valladolid a Clece, con 350 auxiliares. El año pasado incrementó el contrato con la empresa de 14,88 a 16,69 euros por hora trabajada «para mejorar el servicio y las condiciones laborales».