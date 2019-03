Aviso amarillo por vientos en Valladolid Efectos de uno de los últimos temporales en Valladolid. / El Norte No existe riesgo meteorológico para la población en general aunque sí para alguna actividad concreta EL NORTE Valladolid Miércoles, 6 marzo 2019, 12:12

Èl Ayuntamiento de Valladolid ha remitido un comunicado a los medios de comuicación informando del aviso amarillo por vientos en Valladolid. No obstante, esta circunstancia implica que no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. Además, este nivel no genera ningún aviso pero hace una llamada para que se esté atento a la predicción meteorológica en vigor.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora a lo largo del día, con una probabilidad que sitúa entre el 40 y el 70% y viento del sur al suroeste.