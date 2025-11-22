El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un autobús eléctrico de la ruta a Covaresa, en una imagen de archivo. Alberto Mingueza

Auvasa incorpora desde el lunes wifi gratuito en los autobuses urbanos eléctricos

Se podrá utilizar en los dispositivos personales, una vez dentro del vehículo, para navegación por internet ligera, correo y redes sociales

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:02

A partir de este lunes, 24 de noviembre, los autobuses urbanos eléctricos de Valladolid dispondrán de un servicio wifi gratuito para sus pasajeros, que les permitirá estar conectados mientras viajan y así mejorar su experiencia como usuario, según ha anunciado Auvasa mediante un comunicado, en el que han resaltado que «facilitará» que los usuarios del transporte público municipal puedan navegar, consultar el correo o redes sociales durante el trayecto, de forma totalmente gratuita, utilizando sus propios dispositivos, según recogió Ical.

Para acceder a este nuevo servicio, sólo será necesario activar el wifi en el dispositivo personal y seleccionar la red AUVASA_WIFI, tras lo que será redirigido a un portal de acceso donde deberá registrarse, si es la primera vez que accede, o introducir usuario y contraseña si ya se ha dado de alta previamente. Registrarse es obligatorio, según la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales para evitar el uso de las redes públicas con fines fraudulentos.

El servicio de wifi proporcionado por Auvasa está pensado para navegación ligera, correo y redes sociales, y la velocidad de conexión dependerá del número de usuarios conectados en el autobús en ese momento y la cobertura de la zona en la que se encuentre el vehículo.

Este servicio se lanza como un proyecto piloto, con el objetivo de seguir mejorando el servicio que Auvasa presta a la ciudadanía y estará en pruebas durante unas semanas a partir del lunes 24 de noviembre. Para garantizar un entorno seguro para todos los usuarios, Auvasa restringirá el acceso a páginas con contenidos inapropiados.

La empresa moderniza, de esta forma, la experiencia del transporte urbano en Valladolid, permitiendo viajar conectado y seguro. Este proyecto está financiado a través del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia al 90 por ciento.

