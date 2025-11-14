Un autobús urbano se queda detenido y obstaculiza varios minutos el tráfico López Gómez

Hilera de coches y autobuses este viernes por la mañana en la calle López Gómez.

«No ha sufrido ninguna avería ni se ha producido ningún incidente», apuntan fuentes policiales en relación a los atascos momentáneos que se han registrado este viernes por la mañana en la calle López Gómez de Valladolid.

Los hechos se han producido sobre las 11:45 horas en el tramo final de López Gómez, justo a la entrada en Plaza España, cuando un autobús urbano de Auvasa, concretamente de la línea 1, se ha quedado detenido, de tal forma que imposibilitaba el paso de vehículos tanto por el carril derecho (por el que circulaba) como por el izquierdo, y ha generado varios minutos de atascos.

Así que ante ello, agentes de la Policía Municipal de Valladolid, que se encontraban en la zona precisamente porque la calle Miguel Íscar estaba cortada al tráfico desde las 11:00 horas con motivo del acto del 175 aniversario de la Academia de Caballería, acudieron rápidamente hasta allí para ver qué estaba pasando.

Así, han regulado el tráfico y ayudado en las maniobras del bus urbano hasta que, finalmente, unos quince minutos después ha podido seguir con su ruta y se ha normalizado la circulación.

