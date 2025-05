La Audiencia de Valladolid rechaza los recursos contra la reagrupación de acusaciones por el caso ataúdes

El Norte Valladolid Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:18 Comenta Compartir

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid desestimó los recursos de súplica interpuestos por las acusaciones particulares contra la reagrupación de acusaciones por el caso 'ataúdes', con lo que se mantiene el mandato del juez que trasladó en el auto, con fecha 28 de marzo de 2025, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) y recogió Ical.

De esta manera, cada letrado acusador deberá representar a un mínimo de 54 fallecidos, con el fin de «facilitar el desarrollo del juicio», aún pendiente de señalamiento, y evitar dilaciones indebidas. El tribunal concedió un plazo para que las familias se reagruparan «voluntariamente» para llegar a ese mínimo, «para actuar bajo una misma dirección y representación».

De no lograrlo será la sala la que lo lleve a cabo mediante la «acumulación de las personaciones que no reúnan el mínimo establecido». Con ello no se suprime «completamente el derecho de defensa y asistencia letrada, sino que se modula su ejercicio en atención al interés general, además con favorecimiento de la igualdad y equilibrio entre todas las partes, acusadoras y acusadas».

Con esta medida, se pretende evitar incompatibilidades entre las distintas partes que ejercen la acción penal o civil derivada del delito y para una «suficiente convergencia de intereses, e incluso puntos de vista, en la orientación de la actuación procesal, que haga absolutamente inútil la reiteración de diligencias instadas o actos realizados por sus respectivas representaciones y asistencias letradas».

El auto admite que «muchos perjudicados ya se han personado parcialmente agrupados» y otros lo han efectuado bajo la misma representación, «aunque con distinta defensa».

Se calcula que son más de 1.300 los posibles afectados por el cambiazo de féretros en los crematorios de Grupo El Salvador. Más de 900 denuncias han llegado desde Comisaría y el resto directamente al juzgado.