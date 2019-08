Atropellan a una mujer de 78 años en Valladolid Ambulancia del 112 de Valladolid / Rodrigo Jiménez El suceso tuvo lugar en la intersección entre la calle Cardenal Torquemada y Rondilla de Santa Teresa EL NORTE Valladolid Jueves, 15 agosto 2019, 21:14

Una mujer de 78 años fue trasladada esta tarde al Hospital Clínico de Valladolid después de sufrir un atropello en la intersección entre la calle Cardenal Torquemada y Rondilla de Santa Teresa. Fuentes de la Policía Local de Valladolid indicaron a la Agencia Ical que la mujer presentaba solo algunos dolores en las extremidades, aunque se decidió llamar a una ambulancia para su traslado al centro hospitalario para someterse a un reconocimiento.

Las mismas fuentes apuntaron que, en principio, la mujer no revestía gravedad. No en vano, la sala del centro de emergencia 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada después de las 20 horas que informaba de un posible atropello, ya que no había ningún vehículo.