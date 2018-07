El atrio de Santiago se despoja del kiosco 00:20 El kiosco, ya en pleno desmontaje. / Ramón Gómez El espacio quedará diáfano, tal y como se proponía cuando se remodeló la zona en el año 1985 A. G. E. Valladolid Lunes, 30 julio 2018, 21:50

El kiosco situado en el atrio de Santiago, ya fuera de servicio desde hace siete meses, cuando se acabó la concesión administrativa que tenía, está a punto de desaparecer del paisaje. Ha sido, durante un siglo, un elemento constante en esa zona del centro de la ciudad, y sobrevivió a las primeras recomendaciones para su eliminación, en el año 1985.

En aquella época se acometía la peatonalización de la calle Santiago y sus aledañas y la propuesta hablaba de colocar en la zona diferente mobiliario urbano, como unos bancos con jardineras «para delimitar ciertas zonas estanciales», según un documento del Ayuntamiento. Precisamente estos elementos acabaron desestimándose por entender que entorpecían el paso de los peatones, aunque se decidió conservar el kiosco hasta el final de la concesión.

«Quedó en evidencia que la superficie ocupada era como mínimo desproporcionada en relación con la dimensión del atrio», explicaba el director técnico del Área de Urbanismo, Pablo Gigosos, a mediados de abril de este año. «Además, no era acorde con el tratamiento que se había establecido para el resto del espacio recuperado», añadía, y apostaba por volver a la idea original. «El atrio, por sus características espaciales y los edificios que lo conforman, debería mantenerse diáfano».

Aspecto del kiosco desde el Atrio hacia la calle de Santiago. / Ramón Gómez

Algo que ocurrirá ahora, una vez que se complete el desmontaje del kiosco, que no será sustituido por ningún otro elemento, a riesgo de que ocurra lo mismo que en el año 1985, cuando el Ayuntamiento situó, en el mismo lugar que estaba antes de la obra de peatonalización, una cabina telefónica. Eso provocó una reacción airada del periódico en forma de fotonoticia. «El Ayuntamiento de Valladolid apuesta por la nueva tecnología, sin duda. Los municipes se han estrujado el cerebro para ver cómo se podría hacer un monumento al avance del siglo XX. Pensaron que poner un ordenador en una plaza o instalar un rayo láser no sería efectivo. Asi pues, coincidieron en señalar que un buen monumento sería una cabina telefónica en el medio de una plaza. Y pusieron manos a la obra. En la plaza del atrio de Santiago los municipes han colocado una cabina telefónica justo en el medio. Será adoración, será admiración... No se sabe, pero la cabina está en el medio. Al fin y al cabo, es mucho más bonita una cabina telefónica que la iglesia de Santiago. No se les ha ocurrido ponerla escondida en algún rincón, o hacer algo con ella. No. Han dejado la cabina donde estaba antes de la conversión de la plaza en peatonal. Y asi queda, como un monumento», criticaba El Norte en diciembre de 1985.