«Cada vez atendemos más inmigrantes que llegan con estudios y por Barajas»

«Soy de Marruecos, me siento de Valladolid»

«Todos mis amigos me llaman Boucha, es más fácil de pronunciar», dice Bouchra Smires, 20 años, partida de nacimiento en Casablanca (Marruecos), aunque su vida se ha escrito en Valladolid, donde llegó con cuatro años. «Primero vino mi padre, para buscar trabajo. Luego llegamos mi madre, mi hermana mayor y yo». La pareja tuvo ya aquí tres hijos más. «Cuando me preguntan que de dónde soy, digo Marruecos, porque es el país donde nací. Pero me siento de Valladolid. He pasado aquí toda mi vida, aquí están mis amigos. También mi futuro». Estudia Bachillerato en el Ramón y Cajal. Cuando supere las dos asignaturas que tiene pendientes (Matemáticas e Inglés) le gustaría estudiar el grado de Comercio en la Universidad. «Lo tengo clarísimo, es a lo que me quiero dedicar». Dice tener la ilusión suficiente para crear un negocio vinculado con la moda y apunta a Amancio Ortega como referente: «Empezó desde abajo y lo consiguió todo». Su padre, que se subió al andamio y labró el campo, está hoy en el paro. Su madre trabaja por horas en el servicio doméstico. Su hermana mayor es camarera. La familia al completo ha recibido atención de los servicios de Red Íncola. Bouchra acude al refuerzo educativo y los programas de ocio, como un equipo intercultural de balonmano que reúne a chavales de diversos países. «Mis amigos me ven como una más, claro. Soy una vallisoletana como ellos. Todo cambió cuando llegué al instituto, porque en Primaria lo pasé muy mal. Los niños no querían jugar conmigo. Me llamaban piojosa. Siempre estaba sola en el patio. Pero ahora no. Tengo amigos. Soy feliz. Voy a Marruecos en verano para ver a la familia. Pero aquí me siento más segura. Esta es mi casa».