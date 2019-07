El caso de los ataúdes llega a la tele

Y la realidad se incorpora a la ficción. Con los correspondientes matices, claro. Los guionistas de la serie 'Servir y Proteger', que se emite diariamente en La Primera de TVE, decidieron que el caso de los ataúdes de Valladolid era una buena trama para incorporar al capítulo 558 de esta producción, que se ha emitido este lunes, 23 de julio. Y así lo hicieron, incorporando algunos elementos probados, otros que forman parte del sumario y una cuota de ficción importante. Sobre todo, en lo relativo a la investigación, que es casi vertiginosa en comparación con el tiempo real que ha supuesto.

Es una serie coral en la que se superponen las tramas principales con otras, secundarias, que completan el 'decorado' de la rutina diaria de una comisaría de Policía. El golpe de efecto que lleva a la familia Morchón, transmutada en familia Pedraza, a la tele, lo aporta una agente que indaga «las comunicaciones» de Manuel Dorado, un exempleado de una funeraria que recibe una paliza.

«Me he centrado en estudiar las comunicacones de Manuel Dorado los días posteriores a su despido de la funeraria y no os vais a creer lo que he encontrado», les dice a sus compañeros Silvia Orestes (Marta Belmonte) y Toni (Alejandro Jato).

«¿Algo relacionado con un despido improcedente?

- No. Manuel Dorado no es la víctima inocente que todos creíamos, este mensaje se lo envió a Pedraza, el dueño de la funeraria.

[Y todos leen el mensaje: «Págame o todos tus clientes sabrán cómo les has engañado»]«.

Este hecho es el que guarda un mayor parecido con la realidad ya probada, ya que el ex empleado de la Agencia Funeraria Castellana que destapó el caso que ahora se investiga fue condenado, en su momento, por intentar chantajear a la familia Morchón.

En la serie, los agentes deciden ir directamente a por el ex empleado, a quien le dan una paliza para después acabar pagándole la cantidad solicitada para que guarde silencio. Durante el interrogatorio, tras mostrarle el mensaje interceptado, el personaje de Manuel Dorado decide 'cantar':

«Hace tres años, cuando entré a trabajar en la funeraria, aprendí el oficio de técnico en cremaciones y poco a poco me fui ganando la confianza de Rodrigo Pedraza y al final me trataban como de la familia. Hace unos meses algunos clientes comenzaron a ver y sospechar cosas raras en las cremaciones y a hacer preguntas y la familia se las arregló para desviar la atención hacia mí y me despidieron para lavar su imagen. Y luego continuaron con lo que estaban haciendo, el secreto mejor guardado de la familia, un fraude en toda regla. Es muy largo de contar», comienza a desgranar el chantajista en la pequeña pantalla.

Pero la tele manda. Y lo que fueron meses de investigaciones y un montón de documentación estudiada por la Policía Nacional se convierte aquí, tras una elipsis, en una conversación entre Claudia Miralles (Luisa Martín) y Emilio Bremón (Juanjo Artero).

Es el personaje de la veterana policía quien describe los hechos que, a día de hoy, se encuentran bajo investigación judicial. «Se comportaban como un auténtica organizacón delicitva, utilizaban féretros de ínfima calidad en lugar de los que habían pagado los familiares de los fallecidos», informa a su superior, el comisario encarnado por Juanjo Artero.

«-¿Y en qué momento daban el cambiazo?», interviene él.

-Justo en el momento anes de la incineración, así minimizaban los riesgos de ser descubiertos.

-Mira qué listos, o sea que seleccionaban los féretros de más calidad para volver a ponerlos en circulación.

-Efectivamente, los ponían en el mercado como si fueran nuevos. Para la familia Pedraza no tenía mucho problema porque llevan en el negocio muchísimo tiempo y tienen una red de contactos que hacía que colocaran los féretros enseguida.

-¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto?

-Pues según los archivos y las bases de datos que hemos encontrado en el registro, prácticamente desde que se inició el negocio.

-O sea que puede haber muchos afectados.

-Pues unos tres mil, aunque no tenemos el cálculo exacto. Y lo que tampoco sabemos es la cantidad que hayan podido estafar. [...] Creo que puede pasar del millón de euros«.

La conversación termina cuando, tras ser informado de que Rodrigo Pedraza y sus dos hermanos habían pasado a disposición judicial, el comisario deduce: «O sea que si no le hubieran despedido no habría abierto la boca y todo esto no se habría sabido».