El 4% de los asmáticos sufren ataques graves por falta de control y terapia Los doctores Sánchez, Armentia y Fernández Cortés y la enfermera Gloria Gutiérrez hacen una espirometría a Samuel Vázquez, en la consulta de Alergología.. / Henar Sastre La nueva unidad especializada del Río Hortega, que cumple hoy un año, reduce los episodios agudos a solo el 15% ANA SANTIAGO Valladolid Martes, 7 mayo 2019, 13:04

«Ocho de cada diez casos de asma tienen un origen alérgico y los otros dos seguramente también tengan esta causa; aunque probablemente haya sido difícil encontrarla y, en ocasiones, se unen factores infectivos», explica Alicia Armentia, jefa de Alergología del Río Hortega, hospital que atiende a toda la provincia en esta especialidad.

Son 135.000 los castellanos y leoneses que padecen esta inflamación de las vías respiratorias y «entre el 50% y el 70% no alcanzan un buen control, un uso adecuado de los inhaladores, padecen ingresos y consultas a urgencias, provocan bajas laborales y, el 4% de esos 135.000 afectados, unos 1.675 en Valladolid –son datos de los que han pasado por la sanidad pública–, sufren importantes crisis, exacerbaciones asmáticas que requieren una intervención sanitaria importante. Una sola supone un gasto para Sacyl de 3.543 euros. El buen control de la enfermedad no solo supone calidad de vida para el paciente sino un ahorro sanitario para el sistema», defiende la doctora Armentia. Precisamente la nueva Unidad de Asma Difícil Infanto Juvenil y del Adulto del Río Hortega cumple hoy un año y son 130 los asmáticos que han pasado por la misma y 972 el número de protocolos que han generado. Todo un armamento de diagnóstico con pruebas cutáneas, exploraciones, espirometrías, análisis moleculares, broncodilatarores... anamnesis (constatación de los síntomas de disnea, ruidos respiratorios sibilantes, tos y opresión ...) para dar respuesta a los casos que no responden al tratamiento, que tienen consecuencias graves, de los que se desconoce su causa o que son muy reincidentes en las urgencias. De los citados 130 enfermos, solo seis pacientes precisaron tratamiento con fármacos biológicos –un caso muy grave requiere un trasplante de pulmón– y, el resto, respondió a terapias convencionales especialmente vigiladas y con seguimiento médico. La nueva unidad atiende a las dos zonas de salud de Valladolid –igual que el servicio de Alergología general– y a Segovia y Palencia. Las exacerbaciones (episodio agudo de empeoramiento progresivo de los síntomas del asma como ahogo, sibilancia, tos y opresión en el pecho), hospitalizaciones y visitas a urgencias disminuyeron un 85% en este primer balance.

Por las consultas generales de Alergología pasan más de un centenar de pacientes al mes con asma.

Las cuatro 'E'

Hoy, Día Mundial del Asma, una jornada auspiciada por la Global Initiative for Asthma (GINA) y la OMS como una iniciativa para concienciar desde las sociedades científicas de Familia, Pediatría, Alergología y Neumología, «a la población de las cargas que supone dicha enfermedad a quien la padece y de la posibilidad de tenerla bajo control, llevando una vida saludable sin limitaciones».

Es una jornada para recordar que «el asma no es una enfermedad crónica, puede curarse y las nuevas terapias están dando claros buenos resultados, también las vacunas individualizadas. Ya no vemos aquellos casos gravísimos, que se nos ahogaban, hinchados y que tratábamos con corticoides, el rendimiento de las terapias es muy bueno ahora, estamos muy satisfechos de la utilidad ya demostrada», insiste Armentia. La especialista también destaca que, además, «ya no se puede hablar de que los casos aumenten, estamos hace años en una meseta y no vamos a más. Es una gran noticia», destaca.

El dato 3.543 euros cuesta cada una de las crisis graves que sufre un enfermo con asma y requiere ingreso y terapias excepcionales.

La doctora Armentia tiene su propia recomendación frente a esta patología.La llama las cuatro 'E'. En primer lugar, la empatía: «A los pacientes hay que escucharlos, conocer sus circunstancias, en qué medio social viven, si disponen de recursos para comprarse los inhaladores, si hay algún factor laboral que pueda perjudicarlos o alguna dificultad añadida.Es fundamental escucharlos». La segunda, es la de la etiología: «Conocer la causa del asma, hay muchos casos en los que puede ser evitable, en otros tratable, saber a qué nos enfrentamos es fundamental». El tercer punto es la educación: «Los pacientes tienen que participar en su propia salud, hay que contar con ellos. Por ejemplo, para limpiar bien el inhalador y saber que cuando lo usan deben enjuagarse la boca con agua para librarse de los corticoides...». Y, por último, la evaluación: «Ver si el tratamiento y las medidas adoptadas van bien o no y hasta qué punto». Armentia apunta finalmente a que, «incluso, añadiría una 'E' más, la de los euros. Hay que tener en cuenta el gasto de diagnósticos y terapias en relación a su eficacia».

Suma así esta especialista su aportación a las claves de GINA que utiliza la palabra STOP con su símbolo internacional para indicar que hay que parar el asma. Una palabra compuesta por las siglas de una serie de palabras que dan las claves de cómo se puede parar o controlar el asma: Síntomas (que hay que valorar); Testar la respuesta que se obtiene con la medicación y medidas ambientales; Observar y evaluar al paciente de forma continuada y Proceder a ajustar el tratamiento y las medidas de control ambiental.

Valores que la nueva unidad tiene en cuenta. Ofrece a sus pacientes, para empezar, tiempo. «Media hora de consulta en vez de diez minutos, escuchar y escuchar. También especialización, recursos de diagnóstico y nuevos tratamientos como los biológicos de reciente implementación en el sistema sanitario público.

El asma es una afección en la que se estrechan y se hinchan las vías respiratorias, lo cual produce mayor mucosidad. Esto podría dificultar la respiración y provocar tos, silbido al respirar y falta de aire. Entre sus síntomas están la falta de aire; dolor u opresión en el pecho; problemas para dormir causados por falta de aire, tos o silbido al respirar.