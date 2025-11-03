El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Voluntarios y beneficiarios del programa solidario de Asalvo, en la zona vallada bajo el Arco de Ladrillo, junto a la estación de autobuses. José C. Castillo

Asalvo retoma su labor solidaria junto a la estación de autobuses con el fin de las obras en Arco de Ladrillo

Los voluntarios de la ONG han recuperado su ubicación habitual bajo el viaducto, después de que el Ayuntamiento retirara una de las nuevas vallas de protección

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:21

Comenta

Los bocadillos solidarios han regresado hace unos días a su tradicional ubicación bajo el viaducto del Arco de Ladrillo. La ONG Asalvo, que implica a ... estudiantes de Secundaria en varios institutos de la capital, ha retomado su reparto de comida y víveres a las personas desfavorecidas de Valladolid junto a la estación de autobuses, después de que las obras en el Arco de Ladrillo les obligaran, durante varios meses, a trasladarse al otro lado de las vías, junto a la plaza de los Ferroviarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una pelea entre cuatro personas moviliza a la Policía en un nuevo altercado en Delicias
  2. 2

    La multinacional china Gotion, accionista de InoBat, planea invertir 5.000 millones en Valladolid
  3. 3

    Adiós a tres décadas de la mejor gastronomía en Rioseco
  4. 4 Detenida una mujer por explotar sexualmente a otras cuatro en un piso de Valladolid
  5. 5

    Obligado a desalojar un edificio militar de Valladolid tras más de un año de okupa
  6. 6 Un vecino de Valladolid pierde casi 10.000 euros en una ciberestafa a través de TikTok
  7. 7

    «Todo llevó al cese en el Real Valladolid. Nada que objetar»
  8. 8

    El agredido a martillazos en el Rancho Grande deja de ser okupa
  9. 9 Muere un corredor tras caerse por un barranco en el monte Pajariel
  10. 10

    Jardines colgantes tapizarán marquesinas y cubiertas en Delicias, Vadillos y matadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Asalvo retoma su labor solidaria junto a la estación de autobuses con el fin de las obras en Arco de Ladrillo

Asalvo retoma su labor solidaria junto a la estación de autobuses con el fin de las obras en Arco de Ladrillo