Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. El Norte

Valladolid

Asalta una gasolinera mientras come un helado y acaba detenido en una casa en ruinas

La Policía Nacional detuvo horas después al hombre, con antecedentes por hechos similares, tras huir al ser sorprendido en el interior de la tienda

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:22

Comenta

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Valladolid a un hombre como presunto autor de un robo con fuerza en una gasolinera. El encargado sorprendió al individuo dentro de la tienda mientras comía un helado y alertó al 091. El acceso se produjo tras fracturar una cristalera, por la que huyó al verse descubierto.

Tras una primera inspección, se constató la sustracción de diversos productos, entre ellos varias cervezas, helados y cajetillas de tabaco, así como daños materiales en la máquina expendedora de tabaco. El responsable reconoció sin género de dudas al autor, quien ya habría protagonizado otros robos en el mismo establecimiento y cuenta con antecedentes por hechos similares.

Los agentes de Policía Nacional de Valladolid desplazados al lugar iniciaron una batida por la zona, sin resultados inmediatos. No obstante, alrededor de las 12:00 horas, se localizaron indicios en una finca próxima -latas de cerveza y un paquete de tabaco- que condujeron a una casa en ruinas, donde fue hallado el individuo en posesión de los productos sustraídos, que eran tres envases de comida preparada y cuatro cajetillas de tabaco.

Ante la coincidencia plena con la descripción aportada y los antecedentes del sujeto, se procedió a su detención por un presunto delito de robo con fuerza. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

