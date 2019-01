Asaja anima a las mujeres de Castilla y León a «dar el paso» en el sector agrícola y ganadero Jornada titulada 'Promoviendo el liderazgo de la mujer en el campo' en el marco de la feria Agraria, con la presencia de más de un centenar de mujeres agricultoras y ganaderas de Castilla y León. Cerca de un centenar de profesionales llegadas de toda la comunidad participan en la jornada 'Promoviendo el liderazgo de la mujer en el campo' de la feria Agraria EL NORTE Valladolid Jueves, 31 enero 2019, 14:41

La organización agraria Asaja animó hoy a las mujeres a «dar el paso» y «quitar las barreras» que puedan existir en el sector agrícola y ganadero, donde piden que dejen escuchar su «voz clara». Así lo dijeron los responsables de la organización en Castilla y León, Donaciano Dujo, y de Toledo, Blanca Corroto, durante la celebración en el marco de la feria Agraria en Valladolid de la jornada titulada 'Promoviendo el liderazgo de la mujer en el campo', que ha contado con la participación de más de un centenar de mujeres de toda la Comunidad.

Dujo recordó que, además de la juventud, el «eje» principal de Asaja en Castilla y León es la mujer, de ahí la organización de esta jornada con una alta participación de mujeres «netamente profesionales». El presidente de la organización recordó que los hombres y las mujeres «son iguales» y tienen «derechos y obligaciones», por lo que pidió que dejen escuchar su «voz clara» y que la transmitan «a través del paraguas que les da esta organización». En la actualidad son alrededor de 6.000 las solicitudes de la PAC de personas físicas en Castilla y León, de las que cerca de 19.000 corresponden a mujeres, es decir, cerca de un 29 por ciento.

Corroto animó a las mujeres a «dar el paso» y a eliminar «las barreras» que, en ocasiones «nos ponemos nosotras mismas» al pensar «que no vamos a poder formar parte de los órganos de decisión», algo que desechó la presidenta de Asaja en Toledo. Aunque la llegada de la mujer a puestos de responsabilidad también se está produciendo en el sector agrícola y ganadero, Corroto apostilló que es «más lento» que en otros ámbitos, aunque desde hace algo más de una década, las mujeres «se incorporan más».

Titularidad compartina

Figuras como la titularidad compartida ayudan a ello, aunque reconoció que esta fórmula no termina de calar en el sector, algo que atribuyó a que la ley nació «coja». Con 176 explotaciones con titularidad compartida en Castilla y León, Corroto incidió en la existencia de una serie de carencias que Asaja ha intentado eliminar «desde el principio» para que las mujeres tuvieran los mismos derechos a la hora de la incorporación, aunque sigue habiendo aspectos fiscales que «hay que limar», al existir «algún problemilla» con Hacienda y la Seguridad Social.

La jornada ha contado con la participación de más de un centenar de mujeres de toda la comunidad Mari Carmen Quiñones lleva muchos años en su explotación en Zotes del Páramo (León), donde se incorporó con su marido en el momento en el que se casó. Reconoce que su experiencia es buena, aunque también incide en que la agricultura «tiene que gustar», en un trabajo que antes se hacía «de forma manual» y en el que asegura no haber tenido «ningún problema» en un mundo en el que «no había las exigencias actuales». «En la zona siempre me he sentido integrada, aunque no tienen nada que ver unas zonas con otras», apostilló. «La fuerza bruta, los hombres, y la organización, las mujeres», por lo que aludió a un «complemento» entre los dos.

Lucía López cuenta solo con 23 años y hace dos que se incorporó a la explotación familiar en Villacastín (Segovia). Así lo decidió solo unos días antes de hacer los exámenes de Selectividad. «Decidí que no hacía carrera» porque lo que quería era trabajar en el campo. «No me arrepiento», asegura, y defiende la ganadería como «una forma de vida» en la que se trabaja todos los días del año. «Son como mis niñas», asegura Lucía López, quien entiende que las vacas dependen de su dedicación, algo que no todo el mundo entiende. «Te tiene que gustar», declaró.

Por último, Silvia González trabaja en la explotación familiar en Villaconancio (Palencia). Ingeniera agrónoma, entiende que su aportación puede ser la mejor para el trabajo familiar, aunque reconoce que en esa zona de Palencia, la innovación no es posible en grandes dosis, por lo que es el trabajo más tradicional el que se impone.