Artesana del papel

LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 15 julio 2018, 13:56

El 'scrapbooking' es una creativa forma de ordenar nuestros recuerdos. Pone en valor nuestras fotos y nos permite admirarlas de forma diferente, entre páginas que por sí solas expresan emociones. Se trata de un método que permite crear bellas manualidades a partir de papel y cartón. Patricia Álvarez es una experta en esta técnica. Hace años la descubrió y la convirtió en su mejor hobby y ahora ha hecho de ella su profesión. PapiroScrap es la marca que da nombre a su taller de 'scrapbooking' en el que crea de forma artesanal, con esmero y delicadeza, bonitos artículos de papel al gusto del cliente.

Desde muy pequeña a Patricia siempre le gustó diseñar, crear objetos y trabajar con sus manos. Llegó, incluso, a realizar sus propios patrones de moda. Estudió Magisterio, aunque nunca ejerció como profesora. Encontró trabajo como administrativo en una empresa del sector de los seguros, en la que permaneció 12 años, 7 de los cuales los pasó en Madrid. «Era un trabajo que me gustaba pero, en plena crisis y con 40 años, me despidieron de la noche a la mañana. Fue algo totalmente inesperado. No encajé bien la nueva situación porque sabía que en aquel momento sería complicado encontrar empleo», confiesa. Buscó trabajo de forma incansable, pero sin resultado.

«Antes, encontrar empleo era cuestión de echar currículum, pero en aquel momento eso ya no servía. Había que hacerlo de forma 'on line'. No me dieron ninguna oportunidad. Me veía muy preparada y con gran madurez profesional, pero a la vez, me veía fuera del mercado laboral. Cuando llevas tanto tiempo trabajando se te hace cuesta arriba volver a la búsqueda. Los 40 y 50 años son una edad excepcional, pero parece que, a nivel laboral, dejas de existir», cuenta.

Su hermana conocía el 'scrapbooking' y le sugirió la posibilidad de iniciarse en ese mundo. «No lo conocía y aquello me atrapó. Hice mis primeros proyectos y vi que se me daba bien. Durante tres años me estuve formando y aprendiendo diferentes técnicas, hasta que estuve segura de que podría vivir de ello», explica. Siempre había trabajado por cuenta ajena y su intención era seguir haciéndolo, pero ante la falta de oportunidades, se vio abocada a emprender. «Nadie te forma para el autoempleo. Una cosa es saber hacer 'scrapbooking' y otra muy distinta es ser autónoma», confiesa.

Tras vencer sus miedos, Patricia acudió al servicio de Ventanilla Única de la Cámara de Comercio, donde le asesoraron sobre la elección de la forma jurídica de la empresa y se dio de alta como autónoma. Muy pronto empezó a participar en mercados eventuales para dar a conocer sus creaciones y comenzó a trabajar en los contenidos y diseño de su web, que actualiza constantemente. «He realizado varios cursos CREA, de la Agencia de Innovación, que me han servido para darme cuenta de que las redes sociales son un gran escaparate digital que pueden ayudarme a ganar en ventas presenciales.

El mundo digital exige mucho trabajo y dedicación y me parecía conveniente formarme para poder gestionarlo bien. Soy consciente de que mi futuro está en las redes sociales», explica esta emprendedora empeñada en crear una comunidad de seguidores fieles a su marca. Se queja de que hay pocas ayudas para los autónomos y de que no compite en igualdad de condiciones que las grandes empresas. «Yo me beneficié de la reducción en la cuota de autónomos, pero cuando termina la bonificación, a veces es muy complicado asumir la cuota. Hay que ayudar más a los autónomos, pero no con subvenciones puntuales, sino con formación, tarifas especiales y con la creación de redes de trabajo de emprendedores», reclama Patricia.

PapiroScrap Emprendedora. Patricia Álvarez Gallego (44). Magisterio. Fecha de inicio de la actividad. Abril de 2016. Contacto. Calle Menéndez Pelayo, 2, 3ª planta- Oficina 16. 47001 Valladolid. Telf: 679 818 000 www.papiroscrap.com

PapiroScrap es un taller artesano con gran encanto, situado en la calle Menéndez Pelayo, que vende carpetas, álbumes, agendas y todo tipo de artículos elaborados y decorados con la técnica de' scrapbooking'. Domina con soltura el cortado, plegado, troquelado, estampación, repujado y la encuadernación. En todas sus creaciones, el papel es el auténtico protagonista, con bellas decoraciones y muy cuidados acabados. «Todos los trabajos son personalizados en función de los gustos del cliente, que también elige los colores, las tipografías y los apliques».

Su mesa está repleta de cartulinas, papeles, troqueladoras, etiquetas y preciosos remaches. Todo para lograr un elegante resultado final. «Lo más importante es la imaginación. El 'scrapbooking' no tiene límites. Si lo puedes imaginar, se puede hacer. Son verdaderas joyas en papel para aquellos que quieran organizar y guardar sus fotos y recuerdos de forma creativa. Estos artículos son el regalo perfecto para aquellos que valoren la artesanía, la originalidad y la personalización», dice. También utiliza el 'embossing', una técnica muy conocida para dar mayor textura y relieve a detalles decorativos de cada proyecto. Lo más solicitado por su clientela son las invitaciones de bodas, bautizos y comuniones.

«Hago bonitos libros de formas, recordatorios y álbumes para guardar los recuerdos de días especiales», asegura esta emprendedora, que tiene un amplio muestrario, aunque trabaja principalmente bajo encargo. «s todo artesano, por eso, lo más complicado es poner precio a cada artículo. Intento ajustarlo al máximo, pero el cliente debe entender que hay mucho trabajo detrás», añade. Además, organiza talleres monográficos en los que Patricia aporta el material y las herramientas y el cliente aprende las técnicas más importantes del 'scrapbooking'. «Los alumnos hacen aquí sus propios proyectos y aprenden a troquelar, envejecer bordes y confeccionar etiquetas», concluye Patricia