El arte y la educación, o como conjugar un sueño

Su historia de emprendimiento es fruto de un «por si acaso» y del hecho de tener unos padres muy previsores. Vanesa Calzada es una vallisoletana que en septiembre de 2017 se decidió a cumplir su sueño, conjugar aquello que más le apasiona, el arte y la educación. Y lo hizo gracias a que sus progenitores tuvieron reservado un local para cuando ella quisiera emprender. Esta joven ha puesto en marcha La Fontanería Crea. Pero no se dejen engañar por el nombre de este negocio. En realidad, se trata de un espacio de expresión y formación, donde la creatividad es lo que más importa.

Vanesa se considera educadora de vocación. Su fascinación por el arte contemporáneo y la admiración por la labor que realizan los educadores de salas de exposiciones vallisoletanas como Patio Herreriano y La Pasión, le llevó a estudiar Historia del Arte. Al terminar hizo un postgrado en Barcelona sobre Teoría y Estética del Arte Contemporáneo. Desde muy joven empezó a colaborar con distintos colectivos artísticos locales, como Arañados Signos y Elefante Rosa Poesía, lo que le animó a empezar a hacer sus propias obras y a exponerlas. Lo suyo es la poesía visual a través de fotografía, objetos, acciones poéticas y performance. Sus obras son muy personales, en las que transmite sus emociones y recuerdos, y en las que conjuga la poesía y los materiales naturales, pobres o de reciclaje. «La naturaleza y la poesía son dos fuentes de inspiración para mí. Me fascina la poesía visual y el 'land art'», asegura.

Dominar la teoría y también la práctica le permitió comenzar a impartir talleres de creatividad y a dinamizar exposiciones como voluntaria de las asociaciones en las que participa. «No me limitaba a montar y desmontar las exposiciones, sino a trabajar con la gente. Yo era una más del colectivo de artistas», cuenta. Hizo prácticas en el Museo Patio Herreriano, en galerías de arte de Madrid y Barcelona y obtuvo una beca Leonardo gracias a la cual trabajó en Cardiff, en dos galerías de arte. Al regresar, estuvo trabajando durante tres años para diferentes empresas de servicios como auxiliar, guía de museos, documentalista y administrativa, trabajos, todos ellos, muy precarios, y que siempre ha compaginado con formación. Su último empleo por cuenta ajena fue como diseñadora gráfica. Ella llevaba tiempo madurando la idea de montar algo por su cuenta, pero hasta que no se quedó en paro, no tomó la decisión.

Sus padres disponían de un local de una antigua fontanería que ellos mismos regentaron y que cerraron en 1992. Desde entonces, ellos lo estuvieron manteniendo «por si acaso» algún día Vanesa decidía emprender. «Era el momento de hacerlo. Mis padres me animaron a cumplir mi sueño, aunque también tenían miedo de que las cosas no me salieran como yo tenía pensado. Su apoyo en todos los sentidos ha sido fundamental para que mi empresa haya podido ver la luz. En mi caso, disponer de un espacio ha sido decisivo. Si no lo hubiera tenido, seguramente no me hubiera arriesgado a alquilar uno», dice. Está tan agradecida, que el nombre de su negocio, es un homenaje a sus padres y a la actividad que antes desarrollaban en este lugar, en unos soportales de la calle Silió.

Vanesa carecía de formación relacionada con el mundo empresarial, por eso decidió participar en el curso para emprendedores CREA del Ayuntamiento de Valladolid, que le sirvió para desarrollar su plan de empresa y para resolver todas las dudas de la puesta en marcha del negocio. «He sido beneficiaria de la beca CREA, dotada con 1.500 euros y también de la subvención para Empresas de Nueva Creación del Ayuntamiento, cuya cuantía asciende a los 1.000 euros», explica.

La Fontanería Crea Emprendedora. VanesaCalzada Rodríguez (38). Historia del Arte. Fecha inicio de la actividad. Septiembre de 2017. Contacto. C/ Silió, 6 (Soportales) -47005 Valladolid. www.lafontaneriacrea.es. Telf: 693 248 349.

La Fontanería Crea es un proyecto de educación artística y emocional. Vanesa organiza cursos y talleres sobre temáticas muy variadas, que siempre pivotan sobre tres ejes, que son el estímulo de la creatividad y el pensamiento divergente, la educación emocional y el juego. Serigrafía, 'batik', ilustración, escritura creativa e incluso defensa personal basada en el ninjutsu, son algunos de los más solicitados. La mayoría los imparte ella misma y otros, a través de colaboradores. «Además de dirigirme a los particulares y celebrar los talleres en mi local, también trabajo a domicilio para entidades públicas o privadas. Realizo talleres en bibliotecas públicas como la de Arroyo de la Encomienda, también en el PRAE y en centros educativos, donde llevo a cabo una actividad denominada 'Jugamos con Cuentos'. Al llevar años colaborando con colectivos de artistas, tengo una amplia red de contactos en el sector, pero me está resultando complicado darme a conocer en la administración. Ese es mi gran reto», reconoce esta joven, que también expone y vende sus propias obras en su centro de trabajo.

Todos los meses su local acoge una exposición. La última lleva por título 'Exquisitas y vivas' y se trata de una exposición textil de Retahilo Ediciones y Bulgarcita Pingos, dos creadoras textiles, que han llevado a cabo un mural textil colectivo y otro material de autoedición. «Para dinamizar las exposiciones, organizo actividades, como un café de artistas, durante el cual, el público puede estar en contacto con los artistas», dice esta emprendedora, que además es profesora de ESI, la Escuela Superior de Diseño de Valladolid.

Otra de sus líneas de negocio es el alquiler del espacio para otros emprendedores o empresas. «Llevar tu propia empresa es agotador. Tengo tantos frentes abiertos, que al final de cada día siempre me invade la sensación de no haber hecho nada. Hay que actualizar la web, llevar las redes sociales, pasar propuestas y presupuestos, impartir los talleres, hacer facturas, las tareas de limpieza... nunca se acaba. Pero es lo más satisfactorio que hay», afirma.