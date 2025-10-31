Argüello anima a cultivar la devoción a Isabel la Católica y a profundizar en su figura El arzobispo de Valladolid recuerda que la causa para su canonización «sigue en marcha y activa»

El Norte Valladolid Viernes, 31 de octubre 2025, 21:35 Comenta Compartir

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, aseguró en Ávila que la causa de canonización de Isabel la Católica «sigue en marcha y activa», y que «es momento de seguir impulsándola, cultivando la devoción y profundizando en el conocimiento de su vida y virtudes».

Argüello situó la figura de la Reina Católica en el contexto de la evangelización del Nuevo Mundo, recordando que «su intención, expresada en su testamento, fue considerar a los indígenas como súbditos de la corona con los mismos derechos que los de Castilla». «No es vano –añadió– hizo devolver a Hernán Cortés a los primeros indígenas que trajo como esclavos, diciendo: 'No son esclavos, sino súbditos de mi reino'».

El arzobispo de Valladolid defendió que Isabel promovió una visión profundamente humana y cristiana, que dio origen a una nueva civilización: «El mestizaje, que algunos critican hoy desde lecturas colonizadoras, fue en realidad una de las grandes aportaciones de la presencia española en América».

El prelado impartió una conferencia sobre este proceso en el marco del II Ciclo de Conferencias 'Promoción Política y Cultural. Personas e Instituciones en la época de Isabel la Católica', organizado por la Universidad Católica de Ávila. Argüello recordó que el proceso, promovido por la Archidiócesis de Valladolid –diócesis actora por haber fallecido la reina en Medina del Campo–, «culminó con un estudio histórico que fue aprobado por Roma a comienzos de los años 90». Sin embargo, explicó que la Secretaría de Estado aconsejó entonces «una pausa por razones de prudencia política», pero sin clausurar la causa, según informa Ical.

Argüello recordó que Isabel llevó el Evangelio a quienes lo desconocían y advirtió contra el riesgo de juzgar con criterios actuales lo sucedido hace cinco siglos

El arzobispo destacó que Isabel -nacida en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres- fue «una mujer de fe y de gobierno, una figura política, y eso siempre conlleva valoraciones diversas». Por ello, insistió en la importancia de «cultivar la devoción y divulgar su vida», convencido de que «sus virtudes pueden ser reconocidas por la Iglesia para su beatificación y canonización.

También subrayó la colaboración entre las diócesis de Valladolid, Ávila y Granada, así como el deseo de vivir este proceso «en relación con las Iglesias iberoamericanas». Recordó, en este sentido, la reciente participación conjunta con el obispo de Ávila en un congreso en Bogotá, donde comprobaron «el reconocimiento popular que Isabel suscita todavía hoy en América».

Por último, Argüello recordó que la pasión de Isabel fue llevar el Evangelio a quienes no lo conocían, y advirtió contra el riesgo de juzgar con criterios actuales las decisiones de hace cinco siglos: «Isabel actuó en el contexto de su tiempo, con la fe y la convicción de que la evangelización debía ser también promoción humana. Hoy debemos redescubrir ese testimonio con mirada creyente y agradecida».