Columna de humo en las inmediaciones de una empresa de embalaje de Valladolid. El Norte

Valladolid

Arde un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes junto a la VA-20

El fuego se ha registrado minutos antes de las nueve y media de la mañana por causas que se investigan

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:49

Comenta

El incendio en un silo que almacenaba madera en una fábrica de embalajes situada junto a la VA-20 ha obligado este viernes a intervenir a Bomberos y Policía Municipal. El fuego se ha desatado minutos antes de las nueve y media de la mañana, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas en las que se alertaba de la presencia de una densa columna de uno negro próxima a una factoría ubicada en la carretera de Villabáñez.

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente varias patrullas de la Policía Municipal y dotaciones de los Bomberos de Valladolid para extinguir las llamas. También han acudido el Cuerpo Nacional de Policía y la empresa distribuidora de energía Nedgia.

Por el momento se desconocen las causas que han provocado el incendio, si bien fuentes de Emergencias 112 confirman que no hay heridos.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

